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Nur Yerlitaş beyin ameliyatı oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, beynindeki kitle nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyat sonrası Yerlitaş, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Nur Yerlitaş beyin ameliyatı oldu!

Beyninde kitle nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir ve ekibi tarafından ameliyat edilen modacı Nur Yerlitaş’ın sağlık durumu ile ilgili bugün saat 16.30’da basın açıklaması yapıldı. Ünlü modacının ameliyat ve sonraki süreci hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şöyle konuştu: “Nur Yerlitaş hastanemiz tarafından takip edildi, bu takipler sırasında yapılan değerlendirmede beyninde bir problem olduğu görüldü. Bunun üzerine Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Necmettin Pamir tarafından bugün, beynindeki kitleyi çıkarmak üzere ameliyat edildi. Ameliyat sonrası durumu iyi olan Nur hanım uyandı ve konuşabiliyor. Halen yoğun bakımda. Bundan sonraki süreçte; gerek patoloji sonuçları gerekse ameliyat sonrası filmler değerlendirilerek tedavi için bir yol haritası çizilecek.”

Zamana ihtiyacımız var

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ünlü sanatçının ‘beyin kanseri olup olmadığı’na yönelik sorular üzerine; “Patolojiden net olarak böyle bir sonuç gelmeden beyinde ya da vücutta gördüğümüz hiçbir kitleyi baştan kanser olarak adlandırmıyoruz. Bunun için veriye ihtiyacımız var ve takipteyiz” diye konuştu.

Normal bir süreç

Beyin ameliyatlarından sonra hiçbir sorun olmasa dahi ilerleyen birkaç gün hastaların yakın tedavi amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu belirten Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Nur hanımı 2-3 gün yoğun bakımda tutacağız” dedi.

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