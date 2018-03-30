MAGAZİN

Nur Yerlitaş'ı tanımak imkansız!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 09:38 | Son Güncelleme

Modacı Nur Yerlitaş katıldığı bir davette görüntülendi. Yerlitaş'ı görenler şaşırdı

Nur Yerlitaş'ı tanımak imkansız!

Bugün Ne Giysem yarışmasındaki tavırlarıyla bir dönem fenomen haline dönüşen modacı Nur yerlitaş son haliyle şoke etti.

Kilolarından rahatsız olan Yerlitaş, geçen yılın son aylarında bir diyet programına başlamış ve kısa sürede fazlaca kilolar vermişti.

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Ekim ayında verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini ve kendi tabiriyle standartların üzerindeki kilosundan 11 aya böldüğü bir program sayesinde kurtulduğunu söyleyen Yerlitaş profesyonel yardım alarak diyet yaptığını söylemişti.

İNANILMAZ DEĞİŞİM

Kurallara uyduğu için midesinin ve doğal olarak da porsiyonlarının küçüldüğünü söyleyen Yerlitaş, bu yöntemi mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu da sözlerine eklemişti.

Evine gelen bir spor hocasıyla çalışmalarını sürdüren modacı yeni görüntüsüyle çok şaşırttı.

Yerlitaş ya dediği gibi başarılı bir şekilde diyetini sürdürüyor ya da fikrini değiştirip ameliyat masasına yattı.

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Nurella Nur Yerlitaş

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