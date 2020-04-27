Nur Yerlitaş'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Yerlitaş'a veda etti.

Nur Yerlitaş'ın ardından kim ne dedi?

Seda Sayan: Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur lar içinde uyu inşallah NUR YERLİTAŞ Başımız sağolsun

Kemal Doğulu: Çok üzüldüm. Nurlar içinde uyu allah rahmet eylesin.

Hakan Akkaya: Canim nurellam İnanmak cok zor, seni cok seviyorum Nurlar icinde uyu

Ivana Sert: Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur’um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekanın cennet olsun. her zaman kalbimde olacaksin

Ajda Pekkan: Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostlugunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu

Emel Müftüoğlu: Adin gibi nurlar icinde yat nurum

Deniz Seki: Ahh be Nur’um... Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizimmmmm derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin.

Hatice: Nur Yerlitaş’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm gerçekten en son gördügümde gerçekten kötüydü. Ama sağlam kalmaya çalışıyordu. Mekanı cennet olsun.

Cenk Eren: Çok kıymetli bir dostumuzu, hepimizin hayatında bir insan olan Nur Yerlitaş'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin.

Uğurkan Erez: Erken olmadı mı Nur’um.. Daha yapacak çok şey vardı..Nurlarda uyu Arkadaşımmm.

Helin Avşar: Nurella çok üzgünüm çok... Nurlar içinde yat.

Nihat Doğan: Ah be Nur en son Ramazan’dan önce konuşmuştuk iftar yapacaktık nasip olmadı. Bende çok hakkın var.O pamuk kalbine o melek her daim gülen yüzüne ölüm hiç yakışmadı Mekanın cennet olsun Allahım gani gani rahmet eylesin seni unutmayacağım #Nurellam #NurYerlitaş İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allahtan geldik ve yine Allah’a dönüyoruz..

Melek Baykal: Tatlı kadıın... yolun ışık olsun.. Nurlarda uyu..

Nilgün Belgün: Ah ah canım Nur çok üzgünüm çok. Mekanın cennet olsun. Gösterimimin son kostümlerini senin elinden giymek varmış kısmette..Mekanın cennet olsun güzel dostum

Aslı Hünel: Ahhh Nur ablacım... Seni hep böyle güzel bakan gözlerinle hatırlayacağım... Çok üzgünüm

Melek Baykal: Tatlı kadıın... yolun ışık olsun.. Nurlarda uyu..

Selen Görgüzel Alkan: Ah Nurellam... Ah pamuk kalplim...sende gittin...içim sızım sızım çok ama çok üzgünüm...Seni çok özleyeceğim...Nur’um adın gibi nurlar içinde uyu...Mekanın cennet olsun #nuryerlitas

Serkan Kaya: Adın gibi Nur’lar içinde uyu. Rabbim yar ve yardımcın olsun. İki gözüm elvedaa #Nuryerlitaş

Yeşim Salkım: Hiç çalışmadık bir yemek dahi yemedik uzun sohbetlerimiz hiç yok arada karşılaşmalarımız olurdu sadece zor günleri başladığında telefonla konuştuk o beni aradı teşekkür etti hiç samimi olmadığımız halde ekranda onu savunduğum için yalnızım dedi ailem var sadece gerisi boş dedi şimdi anlıyorum dedi bu dünyayı çok iyi tanıyan bilen güzel gözlü bir kadın geçti hayatımdan huzurlu uykular acıların bitti nur 11 ayın sultanında gittin bu dünyadan dua ile ....güle güle nur #nuryerlitas

Armağan Çağlayan: Nur’a buraya koyduğu son fotoğrafı ile veda edelim... Bu hayatta görebileceğiniz çok başka insanlardan bir tanesiydi Nur. Çok çok çok üzgünüm... Yattığı yer NUR olsun.... Güle güle NUR.....

İzzet Yıldızhan: En son ziyaret ettiğimde, boş dünya allah rahmet eylesin