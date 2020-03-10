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Nuray Sayarı: Çocuğumun önünde cinselliğini neden yaşarsın?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Astrolog Nuray Sayarı eşiyle ilgili açıklamalarına devam etti. Aşkın Sayarı'nın kendisi hakkında sözlerine dayanamayan ünlü isim yaptığı açıklamalarla herkesi bir kez daha şoke etti.

Nuray Sayarı: Çocuğumun önünde cinselliğini neden yaşarsın?

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta katıldığı programın canlı yayında 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gördüğünü ve boşanma kararı aldığını açıklamıştı. Çiftin davası dün görüldü.

Aşkın Sayarı, adliye çıkışı 2. Sayfa kameralarına 'Darp yok. Yemekten çıkmıştık, ayağı takıldı ve merdivenlerden düştü' açıklamasını yaptı. Aşkım Sayarı'nın bu açıklamalarına ünlü astrologdan cevap gecikmedi. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Sayarı, 'çocuklarım için sustum' dedi.

İşte Nuray Sayarı'nın açıklamaları:

Nuray Sayarı’nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu! 'Çökmüş durumda'Nuray Sayarı’nın eşi Aşkın Sayarı ilk kez konuştu! 'Çökmüş durumda'

"Çok ciddi travmalar yaşadım, ergenlik yaşındaki oğlum babasının bu durumlarıyla yüzleşmesi, evine götürüp kankasıyla tanıştırıp çocuğun maruz kaldığı tramvadan dolayı yayında patlama yaşadım. Ben beyefendiyi çok sevdim. 25 senemizi çok mutlu geçirdik, tehditlerinden dolayı artık susmuyorum. Son kez konuşuyorum; utanıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Ne adalet olarak affediyorum, ne de insan olarak affediyorum. Kayınvalidem, kayınpaderim ve görümcemle el ele verdik artık susmuyorum. Bu zamana kadar neden sustum; arkamda bir ailem olmadığı için sustum.

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Ben eşimi aldatmadım o beni aldattı. Belgelerin hepsi verildi bunları nasıl açıklayacak. Evliliği boyunca aldatan bir kadınla neden evli kalmış peki? Sormazlar mı ’31 yıl nasıl evli kaldın’ diye…

ÇOCUĞUMUN YANINDA CİNSEL...

Aldatılan benim. Ben bir astroloğum, başkalarının hayatlarını yorumlayan bir insanım. Bunları görüp kendisine söylediğimde ‘ruh hastası’ deyip hastaneye yatmamla suçluyordu.

Bu kadınla hala aynı evde yaşıyorlar. Birlikte olduğu kişi de evli. Kendisine zina davası açtım. Bu ilişkiyi biliyordum ama benim çocuğumla ‘kankam’ diye tanıştırıyor o kadını. Çocuğumun yanında uygunsuz hareketler yapıyorlar. Sizin cinsel münasebetinize çocuğum niye şahit olsun? Beni çıldırtan da bu oldu. Hangi anne buna katlanabilir? Ben çocuklarıma dayak yediğimi söylemedim. Çocuğum o zamanlar 9, 10 yaşındaydı. Çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye sustum. Babaya aşık bir çocuktu, şimdi babasından nefret ediyor. Elimde bütün belgeler var zamanı gelince hepsini paylaşacağım.

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BU OLAYLARI 5 YIL ÖNCE GÖRDÜM

Ben astroloji yoluyla olayları çözdüm. Bütün delilleri, tanıkları buldum. Bu olaylar yaşanmadan 5 yıl önce kendisine ‘bak başak burcu bir kadın hayatına girecek, 2020’de biz boşanmazsak bir daha bize bir şey olmaz’ dedim. İşsiz güçsüz yaşan bir adamdı. Mesleğimi küçümsüyor, neden bu zamana kadar ben sana baktım. Madem karına saygın yok, yediğin ekmeğe de mi saygın yok? Ben ayrılmak istediğim zaman ölümle tehdit etti.

‘Seni paramparça yapacağım, cesedini de köpeğe yedireceğim kimse bulamayacak’ diye tehditlerde bulundu. Bunlara maruz kaldım. Ölsem çocuklarıma kim bakacak. Kötü bir insan olsam eşimin ailesi benim yanımda olur mu soruyorum? Yediğim dayakları da affetmiyorum, küçük çocuğumun önünde cinselliğini neden yaşarsın? Artık çocuğum için konuşmayacağım."

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