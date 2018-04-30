MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay 7 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Botoks yaptırmasıyla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, inat etti ve zayıfladı.

Nurgül Yeşilçay 7 kilo verdi

Uzun süredir ekranda olmayan Nurgül Yeşilçay yakında Star TV’de başlayacak yarışma programı ‘Geleceğin Starı’nda jüri üyesi olacak.

1

Fazla kilolarından şikayet eden Nurgül Yeşilçay kamera karşısında iyi görünmek için sıkı bir diyete girerek 7 kilo verdi.

Capture

Nurgül Yeşilçay 2 aydır da kick boks yapıyor.

s

BOTOKS YERİNE KÖPEKBALIĞI CİĞERİ

Öte yandan, yüzüne botoks yaptırdığı için pişman olan Nurgül Yeşilçay, bu kez doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmak istemeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğerinden elde edilen krem kullanmaya başladı.


Donanma'da büyük şüphe! Donanma'da büyük şüphe!
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehitŞırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit
Demirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklamaDemirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay nurgül yeşilçay zayıflama

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19!

Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19!

Yeliz Yeşilmen bombayı patlattı: Türkiye'nin ihtiyacı varmış...

Yeliz Yeşilmen bombayı patlattı: Türkiye'nin ihtiyacı varmış...

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.