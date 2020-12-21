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Nurgül Yeşilçay: Adam karısını aldatıyormuş, küfrü ben yedim

21.12.2020 16:16 | Son Güncelleme:
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Nurgül Yeşilçay: Adam karısını aldatıyormuş, küfrü ben yedim

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlüyken yaşadığı en komik anısını anlatan Yeşilçay hayranlarını güldürdü.

Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, hayranları ile soru-cevap yaparak, samimi açıklamalarda bulundu.

Takipçilerinin sorularına samimi yanıtlar veren Yeşilçay, "Koç burcu kadını olmak sizi yormuyor mu?" sorusuna "Yormaz mı? Bir kere yavaş insanlara tahammül edemiyorsun. Önce yapıp, sonra düşünüp, kafayı duvarlara vuruyorsun. Hep bir aksiyon ve macera" yanıtını verdi.

"BORNOZLA FAZIL SAY KONSERİNE GİTMİŞTİM"

Nurgül Yeşilçay, bir hayranının "Eskişehir'de yaşarken bir arkadaşınızla iddiaya girip, bornozla dışarı çıktığını doğru mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

Doğru, o halde Fazıl Say konserine gitmiştim. Yine bir iddia sonucu pijama ve pofuduk terliklerle İstanbul gecelerine akmıştım.

MEĞER ADAM KARISINI ALDATIYORMUŞ

Yeşilçay, takipçisinin ünlüyken yaşadığı en üzücü şeyin ne olduğunu sorması üzerine "Üzücü değil de, komik bir şey anlatayım" diyerek, şunları söyledi:

'Asmalı Konak'ı çekiyoruz. Yanıma bir beyefendi gelip 'Eşimle telefonda konuşur musunuz?' dedi, kabul ettim. Kadına 'Merhaba ben Nurgül' deyince kıyamet koptu! Kadın 'Hadi be oradan, senin kim olduğunu bilmiyor muyum o...' diye bağırdı. Meğer adam, karısını aldatıyormuş. Küfrü ben yedim. Artık tanımadığım kimseyle telefonda konuşmuyorum.


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