Nurgül Yeşilçay'dan Duygu Özaslan'a olay gönderme!

Koronavirüs nedeniyle gönüllü karantina uygulamasına geçen ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Birbirinden başarılı dizileri ve sinema filmleri ile Türk oyuncuları arasında dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay'da karantina günlerinde Twitter gündemini yakından takip ediyor. "Evde kal" paylaşımları ile takipçilerini uyaran Yeşilçay, evinin mutfağından oldukça değişik bir yemek tarifi verdi. French tost tarifi ile hem kendisini hem de takipçilerini eğlendiren Yeşilçay, fenomen Duygu Özaslan'ı ti'ye alan kişiler arasında yerini aldı.

Youtube'da makyaj kanalı bulunan ve çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan'ın son videosunda kullandığı "şimdi sunny side up yapacağım. Bunun Türkçesi neydi? Kırılmış yumurta mı?" ifadeleri ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı konusu haline dönüşmeyi başardı. Kullanıcıların esprili yorumlarının ardından Özaslan'a bir cevapta Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Nurgül Yeşilçay'ın kendi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Duygu Özaslan'ın kurduğu cümlelere benzer ifadeler yer aldı.