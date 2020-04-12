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Nurgül Yeşilçay'dan Duygu Özaslan'a olay gönderme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 19:24 | Son Güncelleme

Ünlü Youtuber ve fenomen Duygu Özaslan'ın son videosundaki gaf sosyal medyada herkes tarafından ti'ye alınıyor. Özaslan'ın "sunny side up'ın Türkçesini bilmiyorum" sözleri Twitter'ın gündemine bomba gibi düştü. Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ın sahanda yumurta tarifine "frens tost" ile rakip oldu. Twitter'dan paylaştığı videoda güzel oyuncu ünlü Youtuber'a ince bir gönderme yaptı.

Nurgül Yeşilçay'dan Duygu Özaslan'a olay gönderme!

Koronavirüs nedeniyle gönüllü karantina uygulamasına geçen ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Birbirinden başarılı dizileri ve sinema filmleri ile Türk oyuncuları arasında dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay'da karantina günlerinde Twitter gündemini yakından takip ediyor. "Evde kal" paylaşımları ile takipçilerini uyaran Yeşilçay, evinin mutfağından oldukça değişik bir yemek tarifi verdi. French tost tarifi ile hem kendisini hem de takipçilerini eğlendiren Yeşilçay, fenomen Duygu Özaslan'ı ti'ye alan kişiler arasında yerini aldı.

Youtube'da makyaj kanalı bulunan ve çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan'ın son videosunda kullandığı "şimdi sunny side up yapacağım. Bunun Türkçesi neydi? Kırılmış yumurta mı?" ifadeleri ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı konusu haline dönüşmeyi başardı. Kullanıcıların esprili yorumlarının ardından Özaslan'a bir cevapta Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Nurgül Yeşilçay'ın kendi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Duygu Özaslan'ın kurduğu cümlelere benzer ifadeler yer aldı.

"SİZ PİS FAKİRLER BUNA NE DİYORSUNUZ?"

Nurgül Yeşilçay evinin mutfağında çekilen elinde tost ekmeğiyle en doğal hallerini yansıtan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu Yeşilçay'ın French tost verdi tarifinde kahkahalar havalarda uçuştu. Eğlenceli video için Yeşilçay, "Frens tost diye yola çıktım yumurtalı ekmekmiş ya la!!" notunu düştü.

Videoda "tiki" olarak isimlendirilen kızların konuşmasını taklit eden Yeşilçay'ın videosu izleyenleri güldürmeyi başardı. Fenomen Özaslan'ın gafından ilham alarak French tost tarifi veren Yeşilçay, "Merhaba bugün size French tost yapacağım. French tostun Türkçesi ne ya?" dedi. Video boyunca eğlenceli hallerini yansıtan Yeşilçay, esprinin dozunu arttırarak "Siz fakirler buna ne diyorsunuz? Yumurtalı ekmek mi? İnanamıyorum" ifadelerine yer verdi. Yeşilçay'ın paylaştığı video binlerce beğeni aldı ve retweetlendi.

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Duygu Özaslan, nurgül yeşilçay,

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