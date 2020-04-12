Nurgül Yeşilçay'dan Duygu Özaslan'a olay gönderme!

Koronavirüs nedeniyle gönüllü karantina uygulamasına geçen ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Birbirinden başarılı dizileri ve sinema filmleri ile Türk oyuncuları arasında dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay'da karantina günlerinde Twitter gündemini yakından takip ediyor. "Evde kal" paylaşımları ile takipçilerini uyaran Yeşilçay, evinin mutfağından oldukça değişik bir yemek tarifi verdi. French tost tarifi ile hem kendisini hem de takipçilerini eğlendiren Yeşilçay, fenomen Duygu Özaslan'ı ti'ye alan kişiler arasında yerini aldı.
Youtube'da makyaj kanalı bulunan ve çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan'ın son videosunda kullandığı "şimdi sunny side up yapacağım. Bunun Türkçesi neydi? Kırılmış yumurta mı?" ifadeleri ile bir anda sosyal medyanın bir numaralı konusu haline dönüşmeyi başardı. Kullanıcıların esprili yorumlarının ardından Özaslan'a bir cevapta Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Nurgül Yeşilçay'ın kendi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Duygu Özaslan'ın kurduğu cümlelere benzer ifadeler yer aldı.
Nurgül Yeşilçay evinin mutfağında çekilen elinde tost ekmeğiyle en doğal hallerini yansıtan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu Yeşilçay'ın French tost verdi tarifinde kahkahalar havalarda uçuştu. Eğlenceli video için Yeşilçay, "Frens tost diye yola çıktım yumurtalı ekmekmiş ya la!!" notunu düştü.
Videoda "tiki" olarak isimlendirilen kızların konuşmasını taklit eden Yeşilçay'ın videosu izleyenleri güldürmeyi başardı. Fenomen Özaslan'ın gafından ilham alarak French tost tarifi veren Yeşilçay, "Merhaba bugün size French tost yapacağım. French tostun Türkçesi ne ya?" dedi. Video boyunca eğlenceli hallerini yansıtan Yeşilçay, esprinin dozunu arttırarak "Siz fakirler buna ne diyorsunuz? Yumurtalı ekmek mi? İnanamıyorum" ifadelerine yer verdi. Yeşilçay'ın paylaştığı video binlerce beğeni aldı ve retweetlendi.
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