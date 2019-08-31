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Nurgül Yeşilçay'dan Tarantino yorumu: Ben ne izledim şimdi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Tarantino'nun yeni filmi Bir Zamanlar Hollywood’da filmini izledikten sonra sosyal medyadan yorumda bulundu.

Nurgül Yeşilçay'dan Tarantino yorumu: Ben ne izledim şimdi?

Quentin Tarantino’nun son filmi Bir Zamanlar Hollywood’da vizyondaki ilk üç gününde Box Office Türkiye’nin yeni lideri oldu. Filmi beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Filmi beğenmeyenlerden olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan yorumda bulundu.

Sinemadan çıktıktan sonra filmle ilgili bir yorumda bulunan Yeşilçay, “Allah aşkına anlayan biri söylesin Tarantino bu filmi niye yapmış? Nooluyo? Ne anlatıyo bile demiyorum?" dedi.

"Tarantino baya boş yapmış" diyen ünlü oyuncu "Siz çözmişsünüz mevzuyu biri bir şey desin! Bu neydi yaaa! Ben ne izledim şimdi!” sözlerini dile getirdi.

Yeşilçay sözlerini şöyle bitirdi: "Gideyim eskilerden güzel bir Tarantino filmi izleyip kendime geleyim."

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Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay Bir Zamanlar Hollywood

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