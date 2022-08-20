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Nurgül Yeşilçay'dan tatil pozları! "Yıllara meydan okuyorsun"

20.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nurgül Yeşilçay bir süredir tatildeydi. Tatilini bitirip İstanbul'a dönen Yeşilçay sevdiği tatil pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun fit görüntüsü ve bikinili haline beğeni yağdı.

Nurgül Yeşilçay'dan tatil pozları! "Yıllara meydan okuyorsun"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, uzun süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile bir süredir tatildeydi. Marmaris'te ıssız bir koyda ev kiralayan çift denizin ve güneşin tadını uzun süre çıkardı.

46 yaşındaki ünlü oyuncu tatil dönüşü geçirdiği güzel anlardan bazı fotoğraflarını paylaştı.

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Pandemi döneminde aldığı kilolaro veren Nurgül Yeşilçay paylaşımına "Ohhhh ne güzel tatildi be. Tamam biz döndük hadi siz de dönün yeter (gerçi ben en çok eylül tatili severim" notunu düştü.

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Yeşalçay'ın düzgün fiziğini gören hayranları fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. Bazı takipçiler ise "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarında bulundu.

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Nurgül Yeşilçay
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