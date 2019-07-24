MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay, 'Gizli gizli çekmeyin' deyip mayolu fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Önceki gün tatil yaptığı otelin bahçesinde çimlere uzandığı anda fotoğrafı çekilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, hakkında yapılan haberlerden sonra Instagram hesabından mayolu fotoğrafını paylaştı.

Nurgül Yeşilçay, 'Gizli gizli çekmeyin' deyip mayolu fotoğrafını paylaştı

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni filmi 'Mahalleden Arkadaşlar'ın çekimlerinden sonra Göcek'te tatil yapmaya başladı. Önceki gün gizlice mayolu fotoğrafları çekilen Yeşilçay, Instagram hesabından eğlenceli bir paylaşım yaparak tatil pozunu paylaştı.

Çimlere uzanırken fotoğrafları çekilen Yeşilçay, hakkında yapılan bir haberin görselini paylaşarak "Magazinciden çok magazinci herkes. Aman uzanmışım çimlere" dedi.

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Yeşilçay bu paylaşım ardından yarı transparan mayosuyla şezlongta yattığı bir fotoğrafı "Gizli gizli çekmeyin ben şöyle koyayım, hepimiz rahat edelim. Çok iyi akşamlar" notuyla paylaştı.

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nurgül yeşilçay Nurgül Yeşilçay mayo

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