Nurgül Yeşilçay’ın 'bu kadar da olmaz' diyeceğiniz sırrı ortaya çıktı

Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, Mag dergisinin nisan kapağı için Emre Yunusoğlu’nun objektifine çarpıcı pozlar verdi. Fox Tv’nin pazar akşamları yayınlanan Kefaret dizinde rol alan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, verdiği röportajda buz ve yumurta beyazıyla cildini canlandırıp koruduğunu söyledi.

"PATATES GÖZ ŞİŞMESİNE İYİ GELİYOR"

Nurgül Yeşilçay, "Sabahları buz sürüyorum yüzüme. Gala falan olacağı zaman yumurta beyazı sürüp ondan sonra makyaj yapıyorum. Patates göz şişmesine çok iyi geliyor. Bir de Necati’nin annesi çok güzel sabun yapıyor. Onun yaptığı sabunları kullanıyorum yüz ve vücut için" ifadelerini kullandı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN RÖPORTAJINDAN ÖNE ÇIKAN KISIMLAR:

Oyunculuk sizin için ne ifade ediyor? Yaptığınız işi çok iyi yapmanın ayrıntıları neler?

Oyunculuğun yüzde sekseninin zeka olduğunu düşünüyorum. Mantık çok önemli, algıların açık olması çok önemli. Çünkü bir karakteri yaratırken dedektif gibi bağlantılar kurmak gerekiyor, etrafında olan her şeyden herkesten haberdar olmak gerekiyor. Hep merak etmek, hep neden-sonuç bağı kurmak gerekiyor. İzlemek, görmek, okumak ve yeni eğilimleri bilmek gerekiyor.