MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay'ın Cannes'da yaşadığı büyük talihsizlik

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

"Gülperi" dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, Cannes'da düzenlenen MIPCOM fuarına katıldı. Güzel oyuncu gece öncesi büyük bir talihsizlik yaşadı

Nurgül Yeşilçay'ın Cannes'da yaşadığı büyük talihsizlik

Gülperi dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen ve rol aldığı dizinin oyuncularıyla Cannes'da düzenlenen MIPCOM fuarına katıldı.

Yeşilçay, gece öncesi yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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"Nice'e inildi! Heyecen var! Çünkü elbise yok... Küçük bir kza geçirdi. Akşama bütün dünya basını ve televizyon dünyasının katılacağı görkemli bir yemek ve partimiz var! Pijamayla katılacağım heralde. Ben de merakla bekliyorum huhaha! Aman hiçbir şey için gerilemem. Sefam olsun!"

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Yeşilçay daha sonra ise siyah bir elbiseyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

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