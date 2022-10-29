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  4. Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı olay oldu! Özgü Namal'ı görünce çağrıda bulundu! "Sanem Çelik Başak Köklükaya...Kızlar neredesiniz?"

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı olay oldu! Özgü Namal'ı görünce çağrıda bulundu! "Sanem Çelik Başak Köklükaya...Kızlar neredesiniz?"

29.10.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay ise "Bugün Özgü Namal'ı gördüm! Ne kadar özledim onu seyretmeyi. Bizim jenerasyonda çok iyi oyuncular var. Mesela Sanem Çelik'i de özledim! Bazen rakip olmayı bazen omuz omuza olmayı bazen bi işi beraber sırtlamayı... Ha Başak Köklükaya'yı bir de! Offf, hadi kızlar nerdesiniz?" paylaşımıyla dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı olay oldu! Özgü Namal'ı görünce çağrıda bulundu! "Sanem Çelik Başak Köklükaya...Kızlar neredesiniz?"

Özgü Namal'ın son halini gören Nurgül Yeşilçay'dan özlem dolu paylaşım geldi. Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral'I 2020 yılında kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.

İnzivaya çekilen Özgü Namal kabuğundan çıkmaya başladı.Bir toplantı için Etiler'de bulunan Namal, karşısında basın mensuplarını görünce bu kez gülümsemişti.

SAÇLAR GİTTİ

Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybından sonra oyunculuğa ara veren ve çocukları ile kendi halinde bir hayat süren ünlü oyuncu son olarak Asmalı'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçiren Özgü Namal'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kısacık kesti Yeni imajı şaşırttı! Saçlarını kısacık kesti

ÖZGÜ NAMAL'IN SON HALİ

Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen Namal, mekandan çıkacağı sırada çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, gülerek bindiği taksi ile gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Özgü Namal'ın son halini gören Nurgül Yeşilçay Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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"Bugün Özgü Namal'ı gördüm! Ne kadar özledim onu seyretmeyi. Bizim jenerasyonda çok iyi oyuncular var. Mesela Sanem Çelik'i de özledim! Bazen rakip olmayı bazen omuz omuza olmayı bazen bi işi beraber sırtlamayı... Ha Başak Köklükaya'yı bir de! Offf, hadi kızlar nerdesiniz?" sözleri ile ünlü arkadaşlarına olan özlemini dile getiren Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı sonrası Özgü Namal, e Sanem Çelik ve Başak Köklükaya'nın son halleri gündem oldu.


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