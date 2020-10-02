Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati Kocabay kimdir? İşte Necati Kocabay'ın hayatı...

"Halay çekmeden düğün olmaz" diyerek gündeme bomba gibi düşen Nurgül Yeşilçay uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile birlikte. Çiftin ilişkisine herkes evlilik gözüyle bakarken, koronavirüsten dolayı düğünlerde halay çekmenin yasak olduğunu vurgulayan Yeşilçay, "Halay çekmeden düğün olmaz" dedi. Nurgül Yeşilçay kimle evnelecek, sevgilisi kim merak ediliyor. İşte Necati Kocabay'ın hayatı...

NECATİ KOCABAY KİMDİR?

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'a sürpriz bir şekilde evlilik teklif eden Necati Kocabay çok konuşulmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi kim merak ediliyordu.

Uzun zamandır birlikte olan ikilinin ilişkisi, Necati Kocabay'ın evlilik teklifi ile birlikte boyut değiştirdi. Cem Özer ile evliliğinden Osman Nejat isminde oğlu olan Nurgül Yeşilçay tekrar nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır sevgili olan

ikilinin ne zaman evleneceği merak ediliyor.

TR 40 33 Productions'un CEO'su olan Necati Kocabay'ın mesleği merak ediliyordu. Kocabay uzun yıllardır yapımcıdır. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenen Kocabay; Rusça, Almanca ve İngilizce dillerini bilmektedir.



