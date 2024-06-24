Nurgül Yeşilçay oğlu ile kamera karşısına geçti! Ünlü bir marka ile 1 yıllık anlaşma yaptı

Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yeşilçay, eğitimine Amerika’da yönetmelik okuyarak devam edecek 19 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer’le ilk kez kamera karşısına geçiyor.

Ünlü bir marka ile bir yıllık anlaşma yapan Yeşilçay, yeni reklam filmi çekimi için oğluyla sete çıktı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Sosyal medya hesapları için çektiği filmlerle beğeni toplayan oyuncunun reklam filmi şimdiden merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nurgül Yeşilçay yeni yayın dönemiyle ilgili de sürpriz görüşmeler yapıyor.