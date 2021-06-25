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  4. Nurgül Yeşilçay siyah mayosuyla sevgilisine poz verdi! "Rus hatunları göre göre..."

Nurgül Yeşilçay siyah mayosuyla sevgilisine poz verdi! "Rus hatunları göre göre..."

25.06.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret dizisiyle ekranlarda olan Nurgül Yeşilçay tatil pozuyla dikkat çekti. Yeşilçay sevgilisine verdiği poz hayranlarıyla da paylaştı.

Nurgül Yeşilçay siyah mayosuyla sevgilisine poz verdi! "Rus hatunları göre göre..."

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Necati Kocabay ile tatil yapıyor.

Dizideki performansının yanı sıra sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Nurgül Yeşilçay, tatilden pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Nurgül Yeşilçay son olarak sevgilisine siyah mayosuyla poz verdi.

Ekran Alıntısı

Kefaret'in başarılı oyuncusu bu pozunu "Enişteniz gönül gözüyle çekmiş. Bu arada geldiğimden beri Rus hatunları göre göre hırs yaptım göbek gidecek! Kimse pandemide kilo almamış" notuyla paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay
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hatun hala taş gibi
hala taş

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