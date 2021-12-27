Nurgül Yeşilçay Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönüyor!

Son olarak Paramparça, Gülperi ve Kefaret gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde oynayacağı Deniz Dikilitaş’ın yöneteceği diziyi Hatice Meryem yazıyor.

YENİ OYUNCULAR KADROYA KATILDI

Nurgül Yeşilçay’a Emre Kınay, Ertan Saban, Begüm Birgören, Baran Bölükbaşı, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Elif Ceren Balıkçı, Türkü Su Demirel’in eşlik edeceği dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, FOX’ta ekrana gelecek olan dizinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu, Bedir Bedir ve Süreyya Güzel de dahil oldu.

