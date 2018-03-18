MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay yine mi estetik yaptırdı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Botoks yaptıran Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz akşam estetik merkezinden çıkarken görüntülenince "pişmanlık işe yaramamış" dedirtti

Nurgül Yeşilçay yine mi estetik yaptırdı?

Geçtiğimiz ay botoks yaptıran Nurgül Yeşilçay, şiş yüzüyle hayli eleştiri almış “Çok pişmanım, bir daha yaptırmam” demişti.

Vatan'ın haberini göre; ünlü oyuncu önceki akşam Etiler’de bir estetik merkezi çıkışı görüntülendi.

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Muhabirleri görünce hemen gözlüklerini takan Yeşilçay, “Gözlerinizin altı şiş, yeni müdahale mi?” sorusuna, “Hayır biraz yorgunum” diye yanıt verdi.

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41 yaşındaki oyuncu, “Daha önce hiç yaptırmadığım bir şeydi. Boşlukta olduğum için yaptırdım. Ama çok pişman oldum. Zaten gördüğünüz gibi botoksun etkileri kalmadı artık” demişti.

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