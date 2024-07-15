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Nuri Alço'nun İstanbul'da ödediği kirayı duyanlar şaştı kaldı! Ev sahibi mahkemeye koştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 11:46
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Ev sahibi-kiracı arasında yaşanan tartışmalar devam ederken bir ünlü isim de bu konuyla gündeme geldi. Bu sefer de Nuri Alço ödediği kirayla şaşırttı. Alço'nun ev sahibi en sonunda dayanamayıp mahkemeye başvurdu.

Nuri Alço'nun İstanbul'da ödediği kirayı duyanlar şaştı kaldı! Ev sahibi mahkemeye koştu

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Nuri Alço da ev sahibiyle sorun yaşayan kiracılar kervanına katıldı.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi mahkemenin yolunu tuttu.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Hatice A., isimli ev sahibi geçtiğimiz günlerde tahliye davası açtı.

6 AY BOYUNCA BEKLEDİ AMA...

Ev sahibi mahkemeye sunduğu dilekçede 2022 yılında söz konusu evi kendisi oturmak için satın aldığını bu nedenle satış yapılır yapılmaz evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço'ya Noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. 6 aylık süreyi bekleyen ev sahibi süre dolmasına rağmen oyuncunun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.

Ekran Alıntısı

Nuri Alço ile yapılan görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını söylediğini belirten ev sahibi Alço'nun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını talep etti.

Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından Nuri Alço avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde söz konusu ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak bir kez bile almış olduğu evi görmediğini amaçlarının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

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İSTENEN KİRAYI AÇIKLADI

Ünlü oyuncu dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 liralık kirayı 15 bin lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

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Devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını belirten oyuncu ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Express
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Nuri Alço
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