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Nuri Alço: Otel odasında alem yapıyorlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Eşref Kolçak veNuri Alço, Cüneyt Faruk Arkın’ın yöneteceği ‘Hayalimdeki Köy’de bir araya geldi. İki usta oyuncu genç oyuncularla ilgili olay sözler söyledi

Nuri Alço: Otel odasında alem yapıyorlar

Giresun’da çekilecek filmin tanıtımı Bayrampaşa Titanic Otel’de yapıldı. Eşref Kolçak yeni nesil meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. “İş terbiyeleri yok. Selam bile vermiyorlar. Oyunculukları kötü. Yeni yönetmenler bizden korkuyor” dedi.

‘ÇABUK ŞIMARIYORLAR’

Nuri Alço da ağır konuştu: “Genç arkadaşlar parayı bulunca şımarıyor. Ama uyuşturucuya para yetişmez. Her içici bir satıcıdır. Yeni nesil oyuncular otel odalarında buluşup sabahlara kadar alem yapıyor. Çok kişiyi uyuşturucu batağından kurtardım.” (Posta)

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Nuri Alço eşref kolçak

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