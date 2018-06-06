Nuri Alço: Otel odasında alem yapıyorlar

Giresun’da çekilecek filmin tanıtımı Bayrampaşa Titanic Otel’de yapıldı. Eşref Kolçak yeni nesil meslektaşlarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. “İş terbiyeleri yok. Selam bile vermiyorlar. Oyunculukları kötü. Yeni yönetmenler bizden korkuyor” dedi.

‘ÇABUK ŞIMARIYORLAR’

Nuri Alço da ağır konuştu: “Genç arkadaşlar parayı bulunca şımarıyor. Ama uyuşturucuya para yetişmez. Her içici bir satıcıdır. Yeni nesil oyuncular otel odalarında buluşup sabahlara kadar alem yapıyor. Çok kişiyi uyuşturucu batağından kurtardım.” (Posta)

