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Nuri Alço ve genç eşi Burcu Sezginoğlu balayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 13:38 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz ay hayatını birleştirdiği eşi Burcu Sezginoğlu’yla, Marmaris’teki balayından fotoğrafını paylaştı.

Nuri Alço ve genç eşi Burcu Sezginoğlu balayında

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek, 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, koronavirüs sebebiyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

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Alço, Instagram hesabında 33 yaş küçük sevgilisiyle Marmaris tatilinde çekilen fotoğrafını paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alço’nun 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda menajerliğini de üstleniyor.


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