Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i duvardan dinlediğini itiraf etti

Gelinim Mutfakta' isimli yarışma programıyla ekranan dönen , adını 'Var mısın Yok musun?' ile duyuran Nursel Ergin bugün 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğuydu. Ünlü sunucu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu!

Nursel Ergin, ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yan komşusu olduğunu ve onun evindeki konuşmaları dinlediğini açıkladı.

"KAFAYI DUVARA YASLAYIP DİNLEDİĞİM OLDU"

Ergin'in, “Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor” açıklaması, izleyicileri şaşırttı.

Ergin'in bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.





