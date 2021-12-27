MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i duvardan dinlediğini itiraf etti

Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i duvardan dinlediğini itiraf etti

27.12.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta ile ekrana dönen başarılı sunucu Nursel Ergin, bugün 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu oldu. Nursel Ergin'den ilginç bir Pınar Deniz itirafı geldi. Ergin, “Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu." diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Gelinim Mutfakta' isimli yarışma programıyla ekranan dönen , adını 'Var mısın Yok musun?' ile duyuran Nursel Ergin bugün 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğuydu. Ünlü sunucu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu!

Nursel Ergin, ünlü oyuncu Pınar Deniz'in yan komşusu olduğunu ve onun evindeki konuşmaları dinlediğini açıkladı.

"KAFAYI DUVARA YASLAYIP DİNLEDİĞİM OLDU"

Ergin'in, “Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor” açıklaması, izleyicileri şaşırttı.

Ergin'in bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

456464656

265

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktıGökhan Göz, Fatoş Yelliler’e ait ne varsa sokakta yaktı
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Ünlü şarkıcı deste deste para dağıttıÜnlü şarkıcı deste deste para dağıttı
Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Ekrem İmamoğlu’ndan Süleyman Soylu’ya ‘teftiş’ yanıtı

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Zor günleri geride bırakmak istiyor!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

'Karagümrük yanıyor' demişti! Son hali şoke etti

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Komşusu uyarınca fark etti! Kasasındaki her şey gitmiş

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.