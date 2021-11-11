MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurseli İdiz-Özgür Aras davasında Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

Nurseli İdiz-Özgür Aras davasında Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

11.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir televizyon kanalında sarf ettiği hakaret içeren sözleri nedeniyle Özgür Aras, Nurseli İdiz hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Davanın son duruşmasında Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

Nurseli İdiz-Özgür Aras davasında Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Nurseli İdiz’in bir televizyon kanalında kendisi için ‘gay’ ve ‘sahte insan’ diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Nurseli İdiz katılmazken, davacı Özgür Aras katıldı. Tanık olarak Deniz Akkaya ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Bugün görülmeye devam eden tazminat davasının duruşmasında, eski manken Deniz Akkaya, menajeri Özgür Aras için tanık olarak dinlendi.

618d1deb86b24a0ef0889872

"ANNEME HAKARET ETTİ"

Deniz Akkaya, Özgür Aras ile akşam yemeği yediği sırada Nurseli İdiz'in Aras'ı aradığını söyledi. Davacı Özgür Aras söz alarak, "Nurseli Hanım çekmiş olduğu dizi ile alakalı problem yaşamış, bu konuyu telefonla görüşürken birden benim anneme hakaret etti" dedi.

Aras, sözlerine; "Kanser hastası olduğunu bildiği annemin, teyzemin ve anneannemin biran önce gebermesini söyledi. Ben bu olay çok kırılmıştım ve içerlemiştim. Kendisiyle ilgilenmediğimi düşündüğü için bu şekilde söyledi sanırım" şeklinde devam etti.

Davalı Nurseli İdiz'in avukatı tanık beyanlarına karşı ve davanın tamamına ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmaya erteledi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia ettiMehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Farah'tan Masumlar Apartmanı göndermesiFarah'tan Masumlar Apartmanı göndermesi
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Nurseli İdiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

"Evde herkes koronavirüs oldu ama bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

Dev bankadan kritik faiz tahmini

Dev bankadan kritik faiz tahmini

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

2 doz BioNTech olanlara 3. doz aşı için kritik araştırma

2 doz BioNTech olanlara 3. doz aşı için kritik araştırma

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

200 bin TL’ye satışta! Galoşla binip, haftada bir gün kullanıyor

200 bin TL’ye satışta! Galoşla binip, haftada bir gün kullanıyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Yatak görüntüleri çıkan eski gelin adayının son hali olay

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Mini şortlu pozu olay oldu! "Elleriniz dışında..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.