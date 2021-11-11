Nurseli İdiz-Özgür Aras davasında Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, Nurseli İdiz’in bir televizyon kanalında kendisi için ‘gay’ ve ‘sahte insan’ diyerek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Nurseli İdiz katılmazken, davacı Özgür Aras katıldı. Tanık olarak Deniz Akkaya ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Bugün görülmeye devam eden tazminat davasının duruşmasında, eski manken Deniz Akkaya, menajeri Özgür Aras için tanık olarak dinlendi.

"ANNEME HAKARET ETTİ"

Deniz Akkaya, Özgür Aras ile akşam yemeği yediği sırada Nurseli İdiz'in Aras'ı aradığını söyledi. Davacı Özgür Aras söz alarak, "Nurseli Hanım çekmiş olduğu dizi ile alakalı problem yaşamış, bu konuyu telefonla görüşürken birden benim anneme hakaret etti" dedi.

Aras, sözlerine; "Kanser hastası olduğunu bildiği annemin, teyzemin ve anneannemin biran önce gebermesini söyledi. Ben bu olay çok kırılmıştım ve içerlemiştim. Kendisiyle ilgilenmediğimi düşündüğü için bu şekilde söyledi sanırım" şeklinde devam etti.

Davalı Nurseli İdiz'in avukatı tanık beyanlarına karşı ve davanın tamamına ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek duruşmaya erteledi. (DHA)

