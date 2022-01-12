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Nurseli İdiz özür diledi! "Öfke kontrolüne kurban gittim"

12.01.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nurseli İdiz, katıldığı bir YouTube programında "Sahte insan" deyip hakaret ettiği Özgür Aras'tan özür diledi. Nurseli İdiz, "Öfke kontrolüne kurban gittim" şeklinde konuştu.

Nurseli İdiz özür diledi! "Öfke kontrolüne kurban gittim"

Nurseli İdiz, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane'nin konuğu oldu. Özgür Aras'a zeytin dalı uzatan ünlü oyuncu yıllar içindeki pişmanlıklarından bahsetti.

Nurseli İdiz, "İnsanları kırmış olmaktan çok pişmanlık duyuyorum. O da elimde olmayan sebeplerdendi. Affetmek ve af dilemeyi öğrenmek çok önemli" dedi.

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"Affettiğin ya affedeceğin insan kategorisine Özgür Aras da giriyor mu?" sorusuna da yanıt veren Nursel İdiz, şunları söyledi:

"Elbette. Bu olay 8 sene önce olmuştu. Özgür onu ısıtıp yeniden gündeme getirdi. Niye öyle olduğunu da bilmiyorum. Dava açmak istedi ama yeterli delil bulunamamış. Şimdi olsa söylemezdim ama insanlara derdimi anlatamayınca inanılmaz bir birikim oluyor. Tabi ben öyle dediğim için o öyle olmadı. O anda onun canını en fazla acıtabilecek neyse onu söylemek istedim.
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Öfke kontrolüne kurban gittim. Özgür'den özür dilemiş olayım o da kızgınlığını kaldırsın. Çünkü hayat çok kısa. Özür dile, affet. Özrünü kabul eden eder, etmeyen de etmez. Ben artık bugün yaşıyorsam ne mutlu bana diyecek yaşa geldim."

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