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Nusret beline taş bağlayıp şov yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan tuzlama hareketiyle gündemde olan Nusret spora olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Nusret son paylaşımıyla yine olay oldu!

Nusret beline taş bağlayıp şov yaptı

Tuzlama hareketiyle üne kavuşan ve ünlülerle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Nereye giderse gitsin sporunu ihmal etmeyen ve vaktinin büyük bir çoğunluğunu da zorlayıcı antrenmanlar ile geçiren Nusret yaptığı son paylaşımla yine merak uyandırdı.

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Birbirinden zorlayıcı yöntemler kullanarak spor yapan ve kaslarını güçlendiren Nusret, bu defa da 'Rock star' notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Beline bir taş bağlayıp ağırlık çalışan Nusret'in bu paylaşımı elbette gündeme düştü. Nusret'in takipçileri bu poza onlarca yorum yağdırdı.

Nusret'in pozunda en çok da beyaz iç çamaşırı ve arkadaki terlikler konuşuldu.

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