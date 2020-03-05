Nusret Gökçe'den 8 Mart Kadınlar Günü jesti! Ücretsiz ağırlayacak

Salt bea hareketiyle dünyada ün kazanan Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları restoranlarında ücretsiz ağırlayacak. Nusret, 8 Mart'a özel bu etkinliği sosyal medyada annesiyle birlikte paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

Nusret, paylaşımında "Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun" notunu yazdı.

Nusret geçen yıl da Kadınlar Günü'nde restonlarında kadınları ücretsiz misafir etmişti. Nusret gün boyunca 14 bin 500 kadını restoranlarında ağırladıklarını açıklamıştı.



