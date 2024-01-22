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Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında ödenen hesabı paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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Nusret Gökçe yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Dubai'deki restoranında ödenen 3 milyonu aşkın bir hesabı sosyal medya hesabından paylaşan Nusret gündem oldu.

Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında ödenen hesabı paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Paylaşımları, yaptığı garip hareketler ve sözleriyle adından söz ettiren Nusret yine olay oldu. Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama’ (Salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirlerinden birinde ödenen hesabı paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını "Para gelir, para gider" notuyla paylaştı.

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Nusret Gökçe’nin "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı hesap "398.630 BAU Dirhemi, 108.547 Dolar yani 3 milyon 256.410 TL...

Sosyal medyada da Nusret gündem oldu, sosyal medya takipçileri "O kadar parayı bir oturuşta yesem gece uyuyamam", "Şaraba gitmiştir o para", "İyi kazanıyor" yorumlarında bulundu.

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