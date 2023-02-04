Nusret Gökçe’nin elleriyle yemek yedirdiği milyarder kadının kimliği şoke etti! Interpol her yerde onu arıyor... Dünya basını bu kareyi konuşuyor

Dünyanın pek çok noktasında et restoranları bulunan Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem yaratmayı başardı. İngiliz basınında “Salt Bea” adıyla bilinen Nusret’in Dubai’deki restoranını Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Angola Başkanı José Eduardo dos Santos'un kızı 49 yaşındaki Isabel dos Santos’un ziyaret etmesi geniş yankı uyandırdı. Interpol’ün hakkında zimmete para geçirme, dolandırıcılık, nüfuz ticareti ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanması için kırmızı bültenle arama kararı çıkarttığı Afrika’nın en zengin kadını olarak kabul edilen Santos’un sosyal medyada paylaşılan karesi kısa sürede gündem oldu.

LÜKS GEZİLERİNE ARA VERMİYOR

2017 yılına kadar 38 yıl hüküm süren Angola’nın eski başkanı Jose Eduardo dos Santos’un yönetimi sırasında 5 milyar dolarlık parayı aklamakla suçlanan Isabel dos Santos hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılmıştı.Interpol’un resmi raporlarına göre Santos’un sıklıkla Portekiz, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu belirtiliyor.

Polisin arama kararına rağmen Santos, lüks gezilerine devam ediyor. Son olarak Katar’daki Dünya Kupası’ndaki fotoğraflarını yayınlayan Santos, Nusret Gökçe’nin Dubai’deki restoranında et yerken görüntülendi. Gökçe’nin kadını elleriyle beslediği anlar Santos’un bir arkadaşının sosyal medya hesabından paylaşıldı.