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  4. Okul servisinden skandal görüntüler! 9 yaşındaki kız öğrenci iki erkek öğrenci tarafından dövüldü

Okul servisinden skandal görüntüler! 9 yaşındaki kız öğrenci iki erkek öğrenci tarafından dövüldü

03.02.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir okula ait serviste korkunç görüntüler kaydedildi. Öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken okul servisinin içinde 9 yaşındaki bir kız öğrenci iki erkek öğrencinin şiddetine maruz kaldı. 30 saniye boyunca kaydedilen anlarda olaya hiçbir yetişkinin müdahale etmemesi tepkileri çekti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir okula ait öğrenci servisinde korkunç bir olay yaşandı. Polis raporlarına göre okul servisindeki ismi açıklanmayan iki erkek öğrenci 9 yaşındaki bir başka kız öğrenciye saldırdı. Koltukların arasındaki koridorda kendisini korumak için kapanan kız öğrencinin yumruklandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kız öğrencinin ailesi duruma isyan etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

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Şiddete maruz kalan 9 yaşındaki kız öğrencinin annesi yerel basına yaptığı açıklamada saldırganlara dair suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Okul yöneticilerinin okul ve çevresindeki zorbalığı görmezden geldiğini iddia eden anne, okulu da şikayet edeceğini ifade etti. Polis ise yaptığı açıklamada suçluların tutuklandığını söyledi.

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Amerika öğrenci okul servisi

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