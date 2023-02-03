Okul servisinden skandal görüntüler! 9 yaşındaki kız öğrenci iki erkek öğrenci tarafından dövüldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir okula ait öğrenci servisinde korkunç bir olay yaşandı. Polis raporlarına göre okul servisindeki ismi açıklanmayan iki erkek öğrenci 9 yaşındaki bir başka kız öğrenciye saldırdı. Koltukların arasındaki koridorda kendisini korumak için kapanan kız öğrencinin yumruklandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kız öğrencinin ailesi duruma isyan etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şiddete maruz kalan 9 yaşındaki kız öğrencinin annesi yerel basına yaptığı açıklamada saldırganlara dair suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Okul yöneticilerinin okul ve çevresindeki zorbalığı görmezden geldiğini iddia eden anne, okulu da şikayet edeceğini ifade etti. Polis ise yaptığı açıklamada suçluların tutuklandığını söyledi.