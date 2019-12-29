Nusret Gökçe 'Para parayı çeker' dedi; deste deste Milli Piyango bileti aldı

'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Nusret Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti aldığı anın görüntüsünü Instagram hesabından yayınladı.

Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti bulunan sosyete etçisi, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi"notuyla paylaştı. Gökçe, hikaye bölümünden yayınladığı bir diğer videoya ise "Sana amorti çıkacak dedi" mesajını yazdı.

Nusr-Et restoranlarının sahibi, duvara bantlı pirzola görseli ile Miami’de sanatçı Maurizio Cattelan’ın 120 bin dolar’a alıcı bulan ‘duvara bantlanmış muz’ eserini ti’ye almıştı. İşletmeci, “Yalnızca 1 milyon 250 bin dolar” esprisini yapmıştı.

