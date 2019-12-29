MAGAZİN
  4. Nusret Gökçe 'Para parayı çeker' dedi; deste deste Milli Piyango bileti aldı

Nusret Gökçe 'Para parayı çeker' dedi; deste deste Milli Piyango bileti aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:06 | Son Güncelleme

Sosyete etçisi Nusret Gökçe, deste deste Milli Piyango bileti aldı. Biletlerle video çekip sosyal medya hesabından yayınladı.

Nusret Gökçe 'Para parayı çeker' dedi; deste deste Milli Piyango bileti aldı

'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Nusret Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti aldığı anın görüntüsünü Instagram hesabından yayınladı.

5e0726f65542820328f08f2a

Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti bulunan sosyete etçisi, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi"notuyla paylaştı. Gökçe, hikaye bölümünden yayınladığı bir diğer videoya ise "Sana amorti çıkacak dedi" mesajını yazdı.

5e0726f65542820328f08f34

Nusr-Et restoranlarının sahibi, duvara bantlı pirzola görseli ile Miami’de sanatçı Maurizio Cattelan’ın 120 bin dolar’a alıcı bulan ‘duvara bantlanmış muz’ eserini ti’ye almıştı. İşletmeci, “Yalnızca 1 milyon 250 bin dolar” esprisini yapmıştı.

PARTNERBu sabah değişti! Yapmayan yanar...Bu sabah değişti! Yapmayan yanar...
Rihanna'nın Diamonds şarkısıyla ünlü olan genç şarkıcıdan acı haber!Rihanna'nın Diamonds şarkısıyla ünlü olan genç şarkıcıdan acı haber!
Uzun süre küs kalan iki ünlü isim Külliye'de! Uzun süre küs kalan iki ünlü isim Külliye'de!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe milli piyango Milli Piyango nusret

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sevişme sahnesiyle gündem yaratan Beren Saat'e eşinden destek!

Sevişme sahnesiyle gündem yaratan Beren Saat'e eşinden destek!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rihanna'nın Diamonds şarkısıyla ünlü olan Kelly Fraser yaşamını yitirdi

Rihanna'nın Diamonds şarkısıyla ünlü olan genç şarkıcıdan acı haber!

Hande Yener ve Demet Akalın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Uzun süre küs kalan iki ünlü isim Külliye'de!

Masterchef Güzide Mertcan isyan etti: Atılmayan iftira kalmadı

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

MasterChef’te kim elendi? İşte MasterChef’te finale kalan isimler...

Elenen isim belli oldu! İşte finale kalanlar

‘Oflu Hoca’ Karadeniz’e Off Road yapmaya geldi

‘Oflu Hoca’ Karadeniz’e Off Road yapmaya geldi

Tuvana Türkay’ın küvette çıplak görüntüleri olay oldu!

Küvette çıplak görüntüleri olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.