Nusret'te rekor ciro! Geliri Lübnan için bağışladı

Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

Gökçe, Etiler şubesinde 5 Eylül Cumartesi elde edilen gelirin tümünü bağışladı. Nusret, Instagram'dan restoranın günlük satış raporunu da paylaştı. Restoranda bir günde 442 bin TL'lik satış yapılırken, Nusret paylaşımına "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz , biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu yazdı.





