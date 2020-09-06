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Nusret'te rekor ciro! Geliri Lübnan için bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 22:04 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmecisi Nusret Gökçe, Lübnan halkına destek olmak amacıyla Kızılay'la birlikte yardım kampanyası başlattı. Nusret, 5 Eylül Cumartesi günü Etiler şubesindeki bütün gelirin patlamada zarar gören Beyrut halkına bağışlanacağını duyurmuştu. Nusret, bağış için toplanan parayı da paylaştı.

Nusret'te rekor ciro! Geliri Lübnan için bağışladı

Nusret Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

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Gökçe, Etiler şubesinde 5 Eylül Cumartesi elde edilen gelirin tümünü bağışladı. Nusret, Instagram'dan restoranın günlük satış raporunu da paylaştı. Restoranda bir günde 442 bin TL'lik satış yapılırken, Nusret paylaşımına "Dün akşamki rekor ciromuzu Lübnan’a bağışlıyoruz , biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu yazdı.

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