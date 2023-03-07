HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzlediği film hayatını kurtardı! 'Oradan canlı çıkan tek kişi benim'

İzlediği film hayatını kurtardı! 'Oradan canlı çıkan tek kişi benim'

07.03.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkarılan Gürkan Öztürk, ambulansta ders kitaplarını istemesiyle gündem olmuştu. Tıp fakültesini hedefleyen Öztürk, depremden önce izlediği filmde gördükleri sayesinde hayatta kaldığını belirtti. Enkazdan sağ çıkan tek kişi olduğunu dile getiren Öztürk, "Filmde gördüğüm şeyler, 'Zor durumda kalsam ne yapabilirim?' diye düşündürmüştü" dedi. İşte Öztürk'ün deprem felaketi sonrası enkaz altında hayatta kalma hikayesi...

İzlediği film hayatını kurtardı! 'Oradan canlı çıkan tek kişi benim'

Hatay'ın Antakya ilçesinde ders çalışmak için gittiği dedesinin evinde depreme yakalanan ve 63 saat sonra enkazdan çıkarılan 19 yaşındaki Öztürk, hastanedeki tetkiklerinin ardından bir süre kaldığı amcasının evinden ailesiyle Ceyhan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Ambulansta acil servis ekipleriyle yaptığı sohbette "enkazda ders kitaplarının kalmasına üzüldüğünü" söylemesiyle gündeme gelen Öztürk'ün tedavisi burada devam ediyor.

Öztürk, tedavisinin tamamlanmasının ardından derslerine çalışmaya başlamayı ve depremden önce hedeflediği tıp fakültesini kazanmayı istiyor.

Gürkan Öztürk, enkaz altında kaldıktan sonra sakinliğini koruduğunu söyledi.

Zor durumda da soğukkanlılığını sürdürmenin başarıyı getirdiğine inandığını ifade eden Öztürk, "Ben kişilik olarak zor bir durumda kaldığımda ağlamanın, kedini kaybetmenin işe yaradığını düşünmüyorum. Zor zamanlarda soğuk olan insanların daha başarılı olduğunu düşünüyorum. İnsan zor durumdayken kendisine odaklanması gerekiyor." dedi.

AA-20230306-30491579-30491576-ENKAZDAN_KURTARILDIGINDA_KITAPLARINI_SORAN_OGRENCI_TIP_FAKULTESINI_HEDEFLIYOR

"ORADA CANLI ÇIKAN TEK KİŞİ BENİM"

Öztürk, daha önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir depremi konu alan "San Andreas Fayı" filmini izlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Filmde gördüğüm şeyler, 'Zor durumda kalsam ne yapabilirim?' diye düşündürmüştü. Üzerimde bir bina var. Bu kadar yük varken baza, koltuk, kitap, yorgan gibi eşyalar ezilmiyor. Bu tarz bir şeyin yanına yatıp saklanabilirdim. Depremde uyanmamla birlikte yanımdaki sehpaya tekme attım. Yanımdaki koltuğu üstüme çekerek çekyatın kenarına uzandım. Bizim binamız 5 katlı. Son 3 katta kimseye bir şey olmuyor. Çöken zemin ve iki kattan 23 kişinin cenazesini bulmuşlar. Orada canlı çıkan tek kişi benim. İnsanlar koridorda, apartman girişinde kaçmaya çalışırken ölmüşler. Koltuğun altına yatıp bekleyen kişi bendim. Bu nedenle ben kurtulmuşum. Demek ki panik anında kaçmak çözüm olmuyormuş."

Enkaz altında ilk olarak taşla tavana vurduğunu belirten Öztürk, daha sonra tavanın çökebileceğini düşünerek yanına yattığı çekyatın içini taşla doldurduğunu anlattı.

Öztürk, her saat tavanın kendisine daha fazla yaklaştığını hissettiğini aktararak, "Bir süre sonra koltuğun içine yerleştirdiğim taşlar ezilmişti. İyi bir şey yaptığımı düşündüm. İçine taş doldurmam belki koltuğun çökmesini engelledi. Koltuk çökseydi yukarı ses veremeyecek, elimle taşa bile vuramayacak durumda olacaktım." ifadelerini kullandı.

AA-20230306-30491579-30491574-ENKAZDAN_KURTARILDIGINDA_KITAPLARINI_SORAN_OGRENCI_TIP_FAKULTESINI_HEDEFLIYOR

"DERECE PUANI HAYALİYLE YOLA ÇIKMIŞTIK"

Öztürk, deprem öncesi üniversite sınavına hazırlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İçeride kaldığın sürede her şeyi düşünüyorsun. Sınava 4 ay kalmıştı. Ne yapacağımı düşündüm. Ev gitti, kitaplarım gitti. Kitaplardan çok süreci işlediğim kitaplarım, yanlışlarımı yazdığım defterlerim vardı. Bakıyorum, tüm birikimim orada kaldığı için bunu nasıl toparlayacağımı düşündüm. Sınava hazırlanırken bir hafta bile sürecini değiştirebiliyor. Onun gerginliğiyle ambulanstayken öyle bir sohbette bulunmuş oldum. Sağ olsun ablalar da beni güldürmeye çalışıyorlardı."

Kitaplarının kendisine ulaştığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Hala rahatsızlığım var, tedavim devam ediyor. Son zamanlarda biraz kendime geldim. Yakın zamanda düzgün bir tempoyla ders çalışmaya devam edeceğim. Kafamda çalışma programımı ayarladım. Ben pes etmem, elimden ne geliyorsa devam ederim. Denemekten zarar gelmez. Hedefim tıp olsa da kafamda alternatif birkaç şey daha var. Bu sene öğretmenlerim beni ayrı bir şekilde hazırlıyordu. Derece puanı hayaliyle yola çıkmıştık. Maalesef deprem önüne büyük bir taş koydu. Yine derece olmasa bile istediğim güzel bir üniversite de kazanabileceğimi düşünüyorum."

AA-20230306-30491579-30491575-ENKAZDAN_KURTARILDIGINDA_KITAPLARINI_SORAN_OGRENCI_TIP_FAKULTESINI_HEDEFLIYOR

ENKAZDAKİ BEKLEYİŞİNİ KAYDETMİŞTİ

Ürgenpaşa Mahallesi Altınevler Sitesi'nde ders çalışmak için gittiği ve yalnız kaldığı dedesinin evinde depreme yakalanan Öztürk, 63 saat kaldığı enkazda yaşadığı anları cep telefonuyla kaydetmişti.

Molozlarla kaplı dar bir alanda sadece eli ve kolunun görüldüğü videosundaki ilk sözleri, "Depremin içinde kaldım. Allah'ım sen bana yardım et, inşallah herkes iyidir. Genç yaşta ölmek istemiyorum." olan lise öğrencisi, enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta acil servis ekipleriyle yaptığı sohbette "enkazda ders kitaplarının kalmasına üzüldüğünü" söylemesiyle dikkati çekmişti.

AA

Depremde çöken binadan internet kablosu sayesinde kurtuldular Depremde çöken binadan internet kablosu sayesinde kurtuldular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı...Yolu kaçırınca geri geri geldi! Felakete yol açtı...
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor! Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay enkaz

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde'

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde'

Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi

Elektrikli otomobilde ÖTV matrahı arttı, fiyatlar yüzde 21 geriledi

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.