O filmle dönüyor! Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay son haliyle olay: 'Çok yakışıklı'

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiserin oğlu Tekin karakterini canlandıran Onur Bay çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerini ekran başındaki izleyicilerin gözleri önünde geçirmişti.

Arka Sokaklar'dan 15 yıl sonra ayrılan ünlü isim ayrılık kararı ile herkesi üzmüştü. Son olarak Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinde rol alan Onur Bay şimdi de heyecanla beklenen filmle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

O FİLMLE DÖNÜYOR

Onur Bay Beyza Alkoç'un "3391 Kilometre" adlı kitabının aynı adlı sinema filmiyle 1 milyon seyirciyi sinema salonlarına çeken OTTO Entertainment’in Movie Factory’yle hayata geçireceği “Karantina” filminde rol alacak.

Bayram sonrası sete çıkacak olan filmde kulislerden sızan bilgilere göre “Kara Ağaç” dizisinin başrol oyuncusu Meltem Akçöl “Zeynep”, “Bahar” dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Demirhan Demircioğlu “Onur” rolleriyle partner oldu.

Filmin ana oyuncu kadrosunda son olarak Kirli Sepeti”nde rol alan Onur Bay ve İlker Aksum da başlıca rolleri paylaşacak. Onur Bay'ın yeni projesi heyecanla beklenirken ünlü isim son haliyle de gündem oldu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Genç oyuncunun sosyal medyadaki pozlarına; 'Çok yakışıklı', 'Arka Sokaklar'a dönse keşke', 'Maşallah sen nesin be', 'Özledik seni Tekin Çoban' gibi yorumlar yapılıyor.





