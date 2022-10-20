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''O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, aşk hayatımı yönetmek için bir Excel tablosu tutmam gerek!''

20.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta @crumbletumble00 ismiyle bilinen Emily adlı bir kullanıcı, organize flört stratejisiyle büyük ilgi çekti. Aşk hayatını kontrol altında tutmak için çevrimiçi bir Excel tablosu tuttuğunu açıklayan genç kadın, kullandığı tabloyu detaylandıran gönderisiyle kısa sürede viral oldu. Flörtlerinin adını, takma adını, mesleğini, yaşını ve ilk randevularıyla ilgili ayrıntıları listeleyen bu tabloyu, başkalarının da kullanabilmesi için Tiktok hesabında paylaşan Emily, herkesin sempatisini kazandı.

''O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, aşk hayatımı yönetmek için bir Excel tablosu tutmam gerek!''

Çok sayıda erkekle birlikte olduğunu söyleyerek TikTok'ta dikkat çeken Emily, bir takipçisinin kendisine "Flört ettiğin ve konuştuğun tüm erkekleri nasıl takip ediyorsun?" diye sorunca, izleyicilere gösterdiği devasa çevrimiçi tablo ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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BİRÇOK DETAY MEVCUT

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'Dating Tracker' ismini verdiği flört tablosuyla sosyal medyada büyük ilgi gören Emily isimli genç kadın, tablonun nasıl çalıştığını ve detayları anlattı. Tabloya akıllara gelebilecek birçok şeyi ekleyen genç kadın, 'Yeni gelenler', 'Bitti', 'Başarılı!' gibi başlıklara da yer verdi. Tablosu ayrıca, her flörtünün takma adı, telefon numarası, fotoğrafı, yaşı ve mesleği de dahil olmak üzere birçok not ve istatistik içeriyordu.

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ALERJİ VE İNANÇ BİLE KISTAS

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İlişki arayan genç kadın potansiyel taliplerine ilişkin tüm detaylar ve olası kırmızı bayraklar hakkında bilgi için bu tabloyu kullandığını söyledi. Tablo dinlerinin kendi inançlarıyla uyumlu olup olmadığını, köpekleri sevip sevmediğini, herhangi bir alerjisi olup olmadığını bile içeriyordu. Kırmızı bir sekme ise 'Hayır' dediği erkekler içindi. Turuncu bir sekme ise 'Sadece arkadaş' olarak değerlendirdiği erkekleri işaret ediyordu.

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BULUŞMAK İÇİN İSE SOHBET ÖNEMLİ

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Emily için bir flörtüyle buluşmasını sağlayan şey ise harika bir sohbete yürütebilmekti. Buluşmanın ardından, buluşmanın yeri, tarihi ve buluştuğu kişiye ve görüşmelerine dair neyi sevip neyi sevmediğine ilişkin ayrıntılı notlarla nasıl gittiğini belgelerdi. Video, 2 milyondan fazla görüntüleme alarak viral oldu.

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