''O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, aşk hayatımı yönetmek için bir Excel tablosu tutmam gerek!''

Çok sayıda erkekle birlikte olduğunu söyleyerek TikTok'ta dikkat çeken Emily, bir takipçisinin kendisine "Flört ettiğin ve konuştuğun tüm erkekleri nasıl takip ediyorsun?" diye sorunca, izleyicilere gösterdiği devasa çevrimiçi tablo ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

BİRÇOK DETAY MEVCUT

'Dating Tracker' ismini verdiği flört tablosuyla sosyal medyada büyük ilgi gören Emily isimli genç kadın, tablonun nasıl çalıştığını ve detayları anlattı. Tabloya akıllara gelebilecek birçok şeyi ekleyen genç kadın, 'Yeni gelenler', 'Bitti', 'Başarılı!' gibi başlıklara da yer verdi. Tablosu ayrıca, her flörtünün takma adı, telefon numarası, fotoğrafı, yaşı ve mesleği de dahil olmak üzere birçok not ve istatistik içeriyordu.

ALERJİ VE İNANÇ BİLE KISTAS

İlişki arayan genç kadın potansiyel taliplerine ilişkin tüm detaylar ve olası kırmızı bayraklar hakkında bilgi için bu tabloyu kullandığını söyledi. Tablo dinlerinin kendi inançlarıyla uyumlu olup olmadığını, köpekleri sevip sevmediğini, herhangi bir alerjisi olup olmadığını bile içeriyordu. Kırmızı bir sekme ise 'Hayır' dediği erkekler içindi. Turuncu bir sekme ise 'Sadece arkadaş' olarak değerlendirdiği erkekleri işaret ediyordu.

BULUŞMAK İÇİN İSE SOHBET ÖNEMLİ

Emily için bir flörtüyle buluşmasını sağlayan şey ise harika bir sohbete yürütebilmekti. Buluşmanın ardından, buluşmanın yeri, tarihi ve buluştuğu kişiye ve görüşmelerine dair neyi sevip neyi sevmediğine ilişkin ayrıntılı notlarla nasıl gittiğini belgelerdi. Video, 2 milyondan fazla görüntüleme alarak viral oldu.



