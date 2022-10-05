Sosyal medyanın yeni flört trendi eski sevgilileri hedef alıyor! “Zehirli taktiklerle...”

Sosyal medyada ortaya çıkan yeni trendler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle ilişki ve günlük hayat tavsiyelerini içeren trendler bir anda popüler olmayı başardı. İkili ilişkilerdeki son dönemde popüler olan akım ise “Staytoxic” olmayı başardı. “Staytoxic” etiketiyle yapılan paylaşımlar 500 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken ilişki uzmanları ikili diyaloglarda samimiyetin esas olduğunu belirterek kişilerin taktiksel hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

“ONUN YERİNE AĞLATIN”

İlişkilerdeki “Staytoxic” akımına göre, bir kişinin size karşı olan ilgisini kaybettiğini düşünüyorsanız kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Akımın öncülerinden biri olarak kabul edilen ‘Alexandraozz’ isimli sosyal medya kullanıcısı gönderisinde, “Onu güldüren başka bir kişi varsa onun yerine ağlatın” notuyla kadınlara taktik verdi. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında yoğun bir şekilde gösterilen ilginin geri çekilmesi ve tamamen kadınların kendi hayatına odaklanarak durumları ciddiye almamasını tavsiye etti.



