Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın yeni flört trendi eski sevgilileri hedef alıyor! “Zehirli taktiklerle...”

Sosyal medyanın yeni flört trendi eski sevgilileri hedef alıyor! “Zehirli taktiklerle...”

05.10.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılmasıyla birlikte her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkarmayı başarıyor. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni ilişki trendi ise tamamen sevgili sevgilileri hedef alıyor. “Staytoxic” olarak isimlendirilen yeni trende göre bir kişi ilgisini kaybetmeye başladığında uygulanması gereken taktikler anlatılıyor.

Sosyal medyanın yeni flört trendi eski sevgilileri hedef alıyor! “Zehirli taktiklerle...”

Sosyal medyada ortaya çıkan yeni trendler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle ilişki ve günlük hayat tavsiyelerini içeren trendler bir anda popüler olmayı başardı. İkili ilişkilerdeki son dönemde popüler olan akım ise “Staytoxic” olmayı başardı. “Staytoxic” etiketiyle yapılan paylaşımlar 500 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşırken ilişki uzmanları ikili diyaloglarda samimiyetin esas olduğunu belirterek kişilerin taktiksel hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Vajinal akıntıyla kendisine özel parfüm yaptı! Sosyal medyayı salladı: Erkekleri çekeceksinizVajinal akıntıyla kendisine özel parfüm yaptı! Sosyal medyayı salladı: Erkekleri çekeceksiniz

“ONUN YERİNE AĞLATIN”

1

İlişkilerdeki “Staytoxic” akımına göre, bir kişinin size karşı olan ilgisini kaybettiğini düşünüyorsanız kendinizi geri çekmeniz gerekiyor. Akımın öncülerinden biri olarak kabul edilen ‘Alexandraozz’ isimli sosyal medya kullanıcısı gönderisinde, “Onu güldüren başka bir kişi varsa onun yerine ağlatın” notuyla kadınlara taktik verdi. Sosyal medya kullanıcısı paylaşımında yoğun bir şekilde gösterilen ilginin geri çekilmesi ve tamamen kadınların kendi hayatına odaklanarak durumları ciddiye almamasını tavsiye etti.

TikTok’un yeni trendi! Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlarTikTok’un yeni trendi! Çırılçıplak soyunup cinsel organlarını güneşlendiriyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelecekten geldiğini söyledi! 2024 yılına işaret ettiGelecekten geldiğini söyledi! 2024 yılına işaret etti
Uzaktan ders anlatırken yetişkin filmleri izleyip...Uzaktan ders anlatırken yetişkin filmleri izleyip...
Dünya bu sözleri konuşuyor! Kıyamet için tarih verdi Dünya bu sözleri konuşuyor! Kıyamet için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok ilişki sorunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırıyla yatağından paylaştı! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırıyla yatağından paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Kabile üyesine aşık oldu! 30 yıllık yaş farkı var ama...

Kabile üyesine aşık oldu! 30 yıllık yaş farkı var ama...

Uçakta mide bulandıran anlar! Öğürmesine engel olamadı

Uçakta mide bulandıran anlar! Öğürmesine engel olamadı

Bunu hep yapıyor! Sınırları zorlayan iç çamaşırlı poz

Bunu hep yapıyor! Sınırları zorlayan iç çamaşırlı poz

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.