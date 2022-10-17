Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum. O kadar çok istek var ki para alsam zengin olurdum''

'Bal tuzağı' trendi şöyle çalışıyor: Erkek arkadaşından kuşku duyan kadınlar, 'bal tuzağı' olarak hizmet veren TikTok etkileyicilerine ulaşıyor. Onlar da çevrimiçi olarak flört etmeye başlayıp başlamayacaklarını görmek için erkeklerle mesajlaşmaya başlıyor. İddiaya göre hizmet, çoğunlukla ilgili çift arasındaki güven eksikliği nedeniyle ilişkilerin bozulmasına neden olabiliyor.

'YOLUN YARISI'

Bu hizmeti veren isimlerden biri olan Livi Shelby, yakın zamanda katıldığı bir radyo programında, birçok kadından bunun için talep aldığını açıkladı. Sürecin nasıl çalıştığını anlatan genç kadın, ''Sadık olacaksan cevap vermiyorsun, bu yüzden 'selam' cevabını verdilerse, yolun yarısındalar.''diye konuştu.

''İŞTE SENİ YAKALADIM''

''Bazıları 'Üzgünüm, benim bir kız arkadaşım var' diyor, ama bu benim için hala yeterince iyi değil.'' dedi. Bazı erkeklerin ise cevap vermekle kalmayıp resimlerini beğendiğini anlatan Livi, o an ise ''İşte seni yakaladım'' dediğini açıkladı.

ÜCRET ALMIYOR

Livi hizmetleri için ücret almıyor, ancak çevrimiçi olarak kişiyle yaptığı mesajların videolarını paylaşıyor. “İnsanlara, yayınlanmasını istemiyorlarsa yapmayacağımı söylüyorum, çünkü bunu aslında içerik üretmek için yapıyorum” dedi. Ancak yine de birçok kişinin video için değil, güvensizlikten ötürü kendisine ulaştığını da ekledi.

SAYISIZ MESAJ ALIYOR

Livi, ''O kadar çok mesaj alıyorum ki bence artık bunun için ücret talep etmeliyim. Hepsinden 1 pound alsam bile şimdiye...'' diyerek gelen mesajların ne kadar çok olduğunu açıkladı.

