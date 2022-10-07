Sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti! “Erkek arkadaşım sevgi göstermek için göbek yağlarımı sallıyor”

Büyük beden sosyal medya fenomeni Georgia Rose, erkek arkadaşının sevgi göstermek için gböek yağlarıyla oynadığı bir videosunu paylaşarak sosyal medyada popüler olmayı başardı. Kendisini ‘büyük ve güzel’ olarak tanımlayan Rose’un 12 binden fazla görüntülenmeye ulaşan gönderisi TikTok’u adeta ikiye böldü. Yeşil bir bluz ve etek takımıyla sevenlerinin karşısına çıkan Rose’un paylaşımına, “Erkek arkadaşım sevgi göstermek için göbek yağlarımı sallıyor. Göbeğim vücut ağırlığımın yarısı kadar” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide birçok kullanıcı hareketi saygısızlık olarak nitelendirirken bazıları ise ikilinin arasındaki iletişimi sevimli bulduklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aman Tanrım bunu neden yaptı ki?” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu benim için tetikleyiciydi, çünkü eski sevgilim bana onsuz çok daha iyi görüneceğimi söylemişti” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının zorbalık olarak nitelendirdiği ve olumsuz yorumlar yaptığı gönderisinin ardından Rose, takipçilerine cevap veren bir gönderi yayınladı. Sosyal medya fenomeni olumsuz yorum yapanlara, “Sakin olun. Bunu size yapmıyor. Sorun değil” cevabını verdi.



