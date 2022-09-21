O Kız dizisi için geri sayım sürüyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi adından söz ettireceğe benziyor. Vatandaşlar Kanal D'nin yeni dizisi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki, O Kız dizisinin Türkan'ı Asiye Dinçsoy kimdir? Asiye Dinçsoy nereli ve kaç yaşında?

O KIZ DİZİSİNİN TÜRKAN'I ASİYE DİNÇSOY KİMDİR?

Asiye Dinçsoy 22 Mart 1979 yılında Aydın'da dünyaya geldi.

Asiye Dinçsoy, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

2016 yılında Toz Bezi filmindeki Nesrin rolü ile 35. İstanbul Film Festivali ,21. Nürnberg Ger-TR Film Festivali ve 27. Ankara Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 2012 yılında 44.Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Press filmindeki Songül rolü ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. 2009 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Hayatın Tuzu filmindeki Meryem rolüyle Umut Veren En İyi Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)



