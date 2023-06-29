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O plajda şoke eden saldırılar! Bir ülke bu olaylarla çalkalanıyor... Denizin ortasında cinsel taciz isyan ettirdi

29.06.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, ülkenin popüler plajlarından birinde meydana gelen cinsel saldırı olaylarıyla çalkalanıyor. Dorset, Bournemouth'ta, küçük yaştaki çocukların denizde cinsel saldırı ve tacize uğradığı yönündeki haberlerin ardından çok sayıda kişi endişelerini dile getirirken yetkililere bu olayların önlenmesi için önemli değişiklikler yapmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

O plajda şoke eden saldırılar! Bir ülke bu olaylarla çalkalanıyor... Denizin ortasında cinsel taciz isyan ettirdi

İngiltere, ünlü plajında yaşanan saldırı olaylarındaki artış haberlerini konuşuyor. Dorset, Bournemouth, her yıl binlerce turisti altın rengi kumlarında ağırlıyor olsa da bölge, cinsel saldırılardaki ciddi boyuttaki bir artıştan sonra tehlikeli ve endişe verici bir hal aldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Dorset, Bournemouth'ta son dönemde bildirilen cinsel saldırı olaylarında ani bir artış yaşandı. 17 yaşındaki Milly Campbell de artışın kendisini rahatsız ettiğini söyledi. En rahatsız edici vakalardan birinde ise, 10 ve 11 yaşlarındaki iki kız, birkaç gün önce iskeleye yakın noktada denizde yüzerken uygunsuz bir şekilde saldırıya uğradıkları yönünde şikayette bulundu.

Dorset Polisi bu olayla ilgili olarak bir tutuklama yaptı. Ancak, bugün sahile gidenler; polise, bu tür suçların meydana gelmesini önlemek için daha fazlasını yapma çağrısında bulundu.

"MUHTEMELEN ŞİMDİ DAHA DİKKATLİ OLACAĞIM"

Ayrıca polis bu ayın başlarında, 17 yaşındaki bir erkek çocuğunun denizde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmesinden sonra bir grup erkeği aradıklarını söylemişti. 19 yaşındaki bir başka genç de 15 yaşındaki birinin kendisine denizde binlerce tatilcinin önünde tecavüz ettiğini iddia etmesinden sonra yargılanmayı bekliyor. Poole yakınlarındaki 17 yaşındaki Milly Campbell, birçok korku hikayesi duyduğunu söyledi. The Sun'a şunları söyledi: "Beni rahatsız ediyor. Pek çok genç buraya ebeveynleri olmadan geliyor ve içkilerine bir şeyler katılan insanların olduğunu duydum. Sahildeyken insanların kesinlikle farkındayım, her zaman arkama bakıyorum ve muhtemelen şimdi daha dikkatli olacağım."

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"TEK BAŞINA SAHİLE GİTMESİNE İZİN VERMİYORUM"

Steve ve Jeanette Hacker de beş torunları sahile kendi başlarına giderse endişeleneceklerini söyledi. Steve ve Jeanette Hacker torunlarının sahile yalnız gitmelerine izin vermediklerini belirtti. Hem onlar hem de Milly, yerel konseyi suçları önlemeye yardımcı olmak için sahilde daha fazla devriye çalıştırmaya çağırdı.

Genç bir kızı olan, Bournemouth'tan 33 yaşındaki anne Gabrielle Johnson, ergenlik çağındaki kızı için endişelerini dile getirdi. Johnson, "Endişeleniyorum çünkü sana kimin baktığını bilmiyorsun. Tek başına sahile gitmesine izin vermiyorum, normalde bir arkadaşı ve annesiyle gidiyor. Şanslıyım ki oldukça mantıklı. Ama bence polis daha fazla olsa iyi olur. Bunun olmasını başka nasıl durdurabiliriz bilmiyorum." dedi.

Yerel restoran çalışanı 20 yaşındaki Henry Tran da onları takip eden tüyler ürpertici adamlardan kaçmak için outlete gelen insanlar olduğunu anlattı, bazı iş arkadaşları ise müşterilerin onlara bakmasından rahatsız olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere cinsel saldırı Bournemouth

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