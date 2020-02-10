O Ses Türkiye 10 yılın şampiyonu Ferat Üngür kimdir? Ferat Üngür O Ses Türkiye'de kimin takımındaydı?

O Ses Türkiye'nin 9 Şubat Pazar akşamı işitme engellilere destek için yapılan özel bölümünde, yarışmaya damga vuran isimler sahne aldı. O Ses Türkiye eski şampiyonlarından olan Ferat Üngür de canlı yayında bir defa daha hayranlarıyla buluştu. SMS oylaması sonucunda ise Ferat Üngür, kendisiyle birlikte finale kalan Dodan Özerden, Mustafa Bozkur ve Hasan Doğru'yu geriden bırakarak O Ses Türkiye son 10 yılın şampiyonu oldu.

O Ses Türkiye'ye ilk olarak 2018'in Ekim ayında katılan Ferat Üngür, Zülfü Kaküllerin Amber Misali'ni seslendirmiş ve jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Başarılı isim, Murat Boz'un takımına katılmıştı. O Ses Türkiye'nin 2019 Şubat ayında ekrana gelen finalinde ise sms oylamaları sonucunda şampiyon olmuştu.



FERAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor. Ferat Üngür, O Ses Türkiye’ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetilmişti.

