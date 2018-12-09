MAGAZİN

O Ses Türkiye'de Beyaz'ı duygulandıran anlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

2008 yılında Beyaz’ın kucağındaki bebek büyüdü ve şimdi O Ses Türkiye yarışmasında jüri olan Beyazıt Öztürk'e mesaj gönderdi! O görüntüler srasında stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

O Ses Türkiye'de Beyaz'ı duygulandıran anlar

Yıllar önce Beyazıt Öztürk'ün yapımına destek verdiği işitme engelliler okulunda ünlü şovmenin kucağında görüntüleri olan bebek şimdi büyüdü ve Beyazıt Öztürk'e mesaj gönderdi.

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2008 yılında işitme engelli çocuklar için çok önemli bir projede yer alan Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'nin 19. bölümünde o projeyle alakalı duygusal anlar yaşadı.

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2008 yılında işitme engelliler okulunda Beyaz'ın kucağına aldığı o bebek artık büyüdü ve 2008 yılında işitme engelli çocuklara yardımı dokunan Beyazıt Öztürk'e el sallayarak sevgilerini gönderdi.

O anlar O Ses Türkiye stüdyosunda duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Hadise görüntülerin ardından gözyaşlarını tutamazken Beyaz ise Acun'u desteklerinden dolayı ve bunun reklamını yapmamasından dolayı tebrik etti.

İşte o anlar:

Beyaz’ın kucağındaki bebek büyüdü ve mesaj gönderdi! İzle - O Ses TürkiyeBeyaz’ın kucağındaki bebek büyüdü ve mesaj gönderdi! İzle - O Ses Türkiye
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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye beyazıt öztürk Acun Ilıcalı

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