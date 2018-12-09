O Ses Türkiye'de Beyaz'ı duygulandıran anlar

Yıllar önce Beyazıt Öztürk'ün yapımına destek verdiği işitme engelliler okulunda ünlü şovmenin kucağında görüntüleri olan bebek şimdi büyüdü ve Beyazıt Öztürk'e mesaj gönderdi.

2008 yılında işitme engelli çocuklar için çok önemli bir projede yer alan Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye'nin 19. bölümünde o projeyle alakalı duygusal anlar yaşadı.

2008 yılında işitme engelliler okulunda Beyaz'ın kucağına aldığı o bebek artık büyüdü ve 2008 yılında işitme engelli çocuklara yardımı dokunan Beyazıt Öztürk'e el sallayarak sevgilerini gönderdi.

O anlar O Ses Türkiye stüdyosunda duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Hadise görüntülerin ardından gözyaşlarını tutamazken Beyaz ise Acun'u desteklerinden dolayı ve bunun reklamını yapmamasından dolayı tebrik etti.

İşte o anlar: