O Ses Türkiye Emre Tenekeci kimdir, aslen nereli? Emre Tenekeci kaç yaşında?

TV8'de yayınlananmakta olan O Ses Türkiye'de performansıyla dört jüri üyesini döndürmeyi başaran Emre Tenekeci'nin yaşı ve memleketi gibi sorular merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye Emre Tenekeci kimdir, aslen nereli?

EMRE TENEKECİ KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılmış olan Emre Tenekeci, 28 yaşındadır. 17 yıldır müzisyenlik yapmaktadır. Haftanın altı günü sahne alan Tenekeci, aynı zamanda ilaç mümesilliği yaptığını belirtmiştir. Emre, “Şu zamana kadar zor bir süreç geçirdim. Fakat kız arkadaşım Fulya hayatıma girdikten sonra her şeyim çok iyi gidiyor” dedi ve “ben bugün burada bir şey yapmak istiyorum” diye eklemiştir. Beyazıt Öztürk “Aklımıza gelen şeyi mi?” diye sorduktan sonra sahneye çıktı. Ve Emre’nin kız arkadaşına evlilik teklifinde yardımcı olmuştur.

Sevilen yarışma O Ses Türkiye’nin beşinci bölümünde sahneye çıkan Emre Tenekeci, “AŞK NEREDEN NEREYE” adlı şarkıyı seslendirmiştir. Bu performansıyla Ebru Gündeş ve Murat Boz’u döndürmeyi başarmıştır. O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Emre Tenekeci, Ebru Gündeş’in takımına girmeyi seçmiştir.



