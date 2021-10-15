O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir? Soraya Macit kaç yaşında ve aslen nereli?

O Ses Türkiye'de yarışmakta olan Soraya Macit'in hayatı merak ediliyor .Yeni bölümde oldukça beğenilen yarışmacının Malezyalı olduğu biliniyor. Peki O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir?

SORAYA MACİT KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Soraya Macit, 18 yaşındadır. Yarışmaya Bursa’dan katılmış olan Soraya Macit, anne tarafından Malezyalı'dır. Babası Türk, annesi Malezyalı olan Soraya Mervenur Macit, 9 sene önce Türkiye'ye gelmiştir. Babası da aslen Sivaslı'dır.

Müzikle dört senedir profesyonel olarak ilgilenmektedir. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur. Okul sahnelerine, festivallerine çıkan ve kafelerde performans sergilemiş olan yarışmacı, annesinin hep desteklediğini ama babasının ilk başlarda müzik kariyerine sıcak bakmadığını fakat şu an onun da desteklediğini ifade etmiştir.

SORAYA MACİT HASTALIĞI NEDİR?

Soraya Macit, ayrıca epilepsi hastası olduğunu öğrenmiş. Beynin sol tarafından tümör olduğunu ve ilaçla tedavi edildiğini ve müziğin hastalığına çok iyi geldiğini söylemiştir. Müziğin onun için eğlence, özgürlük ve tutku olarak ifade etmiştir.



