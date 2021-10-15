MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir? Soraya Macit kaç yaşında ve aslen nereli?

O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir? Soraya Macit kaç yaşında ve aslen nereli?

15.10.2021 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'de yarışan Soraya Macit'in hayatı merak ediliyor .Yeni bölümde dikkat çeken yarışmacı, dört jüriyi birden döndürmeyi başardı. Soraya Macit’in nereli olduğu da araştırılan konulardan. Peki O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir? Soraya Macit kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ayrıntılar...

O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir? Soraya Macit kaç yaşında ve aslen nereli?

O Ses Türkiye'de yarışmakta olan Soraya Macit'in hayatı merak ediliyor .Yeni bölümde oldukça beğenilen yarışmacının Malezyalı olduğu biliniyor. Peki O Ses Türkiye Malezyalı Soraya Macit kimdir?

SORAYA MACİT KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Soraya Macit, 18 yaşındadır. Yarışmaya Bursa’dan katılmış olan Soraya Macit, anne tarafından Malezyalı'dır. Babası Türk, annesi Malezyalı olan Soraya Mervenur Macit, 9 sene önce Türkiye'ye gelmiştir. Babası da aslen Sivaslı'dır.

Müzikle dört senedir profesyonel olarak ilgilenmektedir. Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur. Okul sahnelerine, festivallerine çıkan ve kafelerde performans sergilemiş olan yarışmacı, annesinin hep desteklediğini ama babasının ilk başlarda müzik kariyerine sıcak bakmadığını fakat şu an onun da desteklediğini ifade etmiştir.

SORAYA MACİT HASTALIĞI NEDİR?

sorayamacitkimdir1766864088616200e9dc298

Soraya Macit, ayrıca epilepsi hastası olduğunu öğrenmiş. Beynin sol tarafından tümör olduğunu ve ilaçla tedavi edildiğini ve müziğin hastalığına çok iyi geldiğini söylemiştir. Müziğin onun için eğlence, özgürlük ve tutku olarak ifade etmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
MasterChef'te o isimlere eleme şoku!MasterChef'te o isimlere eleme şoku!
Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
BRAVOO

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Amasya Valisi'nin sözleri sonrası sektör temsilcilerinden açıklama

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

Pınar Altuğ sessizliğini bozdu: Kimse arkada öyle...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

"Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..." demişti! Müge Anlı'daki olayda flaş gelişme

Çırılçıplak poz verdi: Mide bulandırıyorsun

Çırılçıplak poz verdi: Mide bulandırıyorsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.