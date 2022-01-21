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O Ses Türkiye Mustafa Açıkgöz kimdir? Mustafa Açıkgöz kaç yaşında ve nereli?

21.01.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'de Ebru Gündeş'in takımında yer alan Mustafa Açıkgöz, dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Sesiyle övgü toplayan Açıkgöz, O Ses Türkiye'nin yarı finalistliğine adını yazdırdı. Peki O Ses Türkiye yarışmacısı Mustafa Açıkgöz kimdir?

O Ses Türkiye Mustafa Açıkgöz kimdir? Mustafa Açıkgöz kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye'de final için geri sayım başladı. 20 Ocak Perşembe akşamında yarı final bölümü yayınlandı. Bu akşam (21 Ocak) ise final bölümü yayınlanacak. Gündeş'in takımında yer alan Mustafa Açıkgöz yarı finalist oldu ve hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte merak edilenler...

O Ses Türkiye Mustafa Açıkgöz kimdir? Mustafa Açıkgöz kaç yaşında ve nereli?

O SES TÜRKİYE MUSTAFA AÇIKGÖZ KİMDİR?

O Ses Türkiye yarı final yarışmacısı Mustafa Açıkgöz, daha önce de yarışmaya katıldı. Nişanlısı ile katıldığını ifade eden Açıkgöz, evlendiklerini ve eşinin 3 ay sonra doğum yapacağını söyledi.

2017'de Açıkgöz, o zaman nişanlısı, şu an evli olduğu Jinda Karakaş ile O Ses Türkiye sahnesinde “Al Ömrümü” şarkısını seslendirdi.

Mustafa Açıkgöz Instagram'da, 'mustafa.acikgoz.official' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 O Ses Türkiye
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