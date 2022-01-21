O Ses Türkiye Mustafa Açıkgöz kimdir? Mustafa Açıkgöz kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye'de final için geri sayım başladı. 20 Ocak Perşembe akşamında yarı final bölümü yayınlandı. Bu akşam (21 Ocak) ise final bölümü yayınlanacak. Gündeş'in takımında yer alan Mustafa Açıkgöz yarı finalist oldu ve hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte merak edilenler...

O SES TÜRKİYE MUSTAFA AÇIKGÖZ KİMDİR?

O Ses Türkiye yarı final yarışmacısı Mustafa Açıkgöz, daha önce de yarışmaya katıldı. Nişanlısı ile katıldığını ifade eden Açıkgöz, evlendiklerini ve eşinin 3 ay sonra doğum yapacağını söyledi.

2017'de Açıkgöz, o zaman nişanlısı, şu an evli olduğu Jinda Karakaş ile O Ses Türkiye sahnesinde “Al Ömrümü” şarkısını seslendirdi.

Mustafa Açıkgöz Instagram'da, 'mustafa.acikgoz.official' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

