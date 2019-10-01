O Ses Türkiye yeni sezonda jüri bloklama sürprizi! Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye 1. bölüm fragmanı

O Ses Türkiye yarışması yeni sezonu 5 Ekim Cumartesi akşamı açıyor. O Ses Türkiye'nin geçen sezonki jürisinde değişiklik yaşanmadı. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yapacağı yarışmanın jüri koltuklarında yine Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise olacak.

ACUN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye yeni sezonun ilk bölümüyle cumartesi akşamı 20:00'de TV8'de.

