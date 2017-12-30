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O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 11:06 | Son Güncelleme 11 saat önce

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde izleyiciyi büyük sürprizler bekliyor. İşte Cem Yılmaz ve Ozan Güven'in jüri olacağı olacağı yılbaşı bölümünde sahneye çıkacak ünlü isimler...

O Ses Türkiye yılbaşı bölümünde hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde, ikili jüri koltuğuna oturan Cem Yılmaz ve Ozan Güven, bu özel gecede yorumlarıyla ve esprileriyle izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

Sibel Can, Aleyna Tilki ve çok yakında vizyona girecek olan Arif V 216 filminin başrol oyuncuları Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Seda Bakan seslendirecekleri şarkılar ve sürpriz düetler ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ de muhteşem isimler sahnede, jüri üyeleri koltuklarında ve izleyenler ekran başında geri sayım yapacak!

Birbirinden ünlü isimlerin sahne performanslarına tanıklık edeceğiniz “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” de 2018’i, müzik, kahkaha ve eğlence ile TV8 ekranlarında karşılamaya hazır olun! “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel” 31 Aralık Pazar 20.00’de TV8’de.

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