O Ses Türkiye'de Survivor Murat Ceylan sürprizi!

2013 yılında Survivor'da izlediğimiz ve bu yıl Survivor 2018'de yarışacak olan Murat Ceylan, O Ses Türkiye sahnesinde Which Way isimli şarkısını seslendirdi

Yeni Nesil adlı alternatif tarzda bir albümü olan Murat Ceylan'ın albümde yer alan Which Way adlı şarkısı Dünya ıTunes listelerinde 2 hafta üstüste ikinci sırada kalmıştı. "Müzikteki hedefim dünyaya açılmak" diyen Murat Ceylan, Survivor önce Flash Model Management ile menajerlik anlaşması imzaladı.

Murat Ceylan, Survivor Allstar'da da kendisine çok güvendiğini ve hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 2 yaşından beri piyano çalan ve absolut kulak adlı yeteneğe sahip olan Murat Ceylan, büyük bir hayran kitlesine sahip.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

