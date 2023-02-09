O ülkelerden de Türkiye'ye yardıma geliyorlar! "Yoldayız" diyerek duyurdular

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da geleceklerle birlikte 66 ülkenin arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yapacağı açıkladı. Oktay, "Yabancı ülkelerden gelen personelin 4931'i fiilen sahada, 1756'sı ise geliyor. Bu gece de geldikleri zaman sahaya yönlendiriyoruz" dedi.

"KALBİMİZ TÜRK HALKIYLA"

Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK) Hope SA Vakfı ile Gift of Givers'ın gönüllü sağlık ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye doğru yola çıktı. Güney Afrikalı arama kurtarma ve sağlık gönüllüleri, bu akşam Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı ve Cape Town Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı. Hope SA Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Namritha Sivsanker, oluşturdukları 20 kişilik sağlık ve arama kurtarma personeliyle, Türkiye'deki afetzedelerin kurtarılması ve iyileştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Sivsanker, "Kalbimiz Türk halkıyla. Şu anki yıkımı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz. Acınızı hissedebiliyoruz ve bunun için yardıma geliyoruz. Tanrı'nın birbirimize yardım etmemize ve enkazın altında canlı ve sağlıklı daha fazla insan bulmamıza izin vermesi için dua ediyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan da yeni bir arama ve kurtarma ekibi daha Türkiye'ye hareket etti. Diğer yandan Bulgaristan'dan da yardımlar devam ediyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan’ın deprem sonrası Türkiye’ye yardıma koşan ilk Avrupa ülkesi olduğunu dile getirdi.

“Komşuya yardım etmek ilk vicdani görevimizdir.” diyen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ise, "Spartan" tipi bir kargo savaş uçağıyla 20 kişilik itfaiye kurtarma ekibinin daha Türkiye’ye yollandığını bildirdi. Uçakla sağlık ekiplerinin Adana bölgesine ulaşacağını belirten Stoyanov, Türkiye’ye sürekli ekip götürmekle görevli 2 Bulgar kargo uçağının sürekli hazır durumda olduğunu kaydetti.

Irak hükümeti de kurduğu hava yardım koridoru kapsamında Türkiye’ye acil yardım malzemesi içeren ilk uçağı Bağdat’taki Şehit Muhammed Ala Askeri Hava Üssü’nden hareket etti.



HİNDİSTAN EKİBİ ULAŞTI

Hindistan ordusu sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralıları tedavi etmek üzere Adana'ya ulaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından dünyanın farklı noktalarından deprem bölgelerine yardımlar ve arama kurtarma ekipleri geliyor. Yardım eli uzatan Hindistan'da, orduya bağlı sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarında yer almak ve yaralıları tedavi etmek için Adana'ya geldi. 54 kişiden ulaşan sağlık ekibinin yanı sıra tıbbi ve diğer ekipmanların yer aldığı dördüncü uçak da Adana'ya ulaştı.

"YOLDAYIZ"

Orta Amerika ülkesi El Salvador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir ülke daha Türkiye’ye yardım için harekete geçti.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye’ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonlarına destek olmak ve insani yardımda bulunmak üzere 100'ü aşkın arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma personelinden oluşan bir grup ile eğitimli kurtarma köpeklerinin uçakla Türkiye’ye doğru yola çıktıklarını duyurdu.

Her fırsatta Türkiye ile dostluğunu vurgulayan Bukele, Türkiye’ye yapılan yardıma ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak “Yoldayız” ifadesi ile paylaştı. (AA-İHA)

