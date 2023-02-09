HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O ülkelerden de Türkiye'ye yardıma geliyorlar! "Yoldayız" diyerek duyurdular

O ülkelerden de Türkiye'ye yardıma geliyorlar! "Yoldayız" diyerek duyurdular

09.02.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem faciasının ardından çok sayıda ülkeden Türkiye'ye destek gelmeye devam ediyor. Depremin hemen ardından bölgeye ulaşan yabancı ekipler, AFAD koordinesinde bölgede çalışma yaparak çok sayıda kişiyi enkazlardan sağ olarak kurtardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yabancı ülkelerden gelen personelin 4931'i fiilen sahada olduğunu açıkladı. Güney Afrika, Hindistan, El Salvador gibi ülkelerden çok sayıda uzman arama kurtarma ekipleri ve K9 köpekleri de yola çıktı.

O ülkelerden de Türkiye'ye yardıma geliyorlar! "Yoldayız" diyerek duyurdular

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından dünyanın pek çok ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da geleceklerle birlikte 66 ülkenin arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yapacağı açıkladı. Oktay, "Yabancı ülkelerden gelen personelin 4931'i fiilen sahada, 1756'sı ise geliyor. Bu gece de geldikleri zaman sahaya yönlendiriyoruz" dedi.

"KALBİMİZ TÜRK HALKIYLA"

Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK) Hope SA Vakfı ile Gift of Givers'ın gönüllü sağlık ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye doğru yola çıktı. Güney Afrikalı arama kurtarma ve sağlık gönüllüleri, bu akşam Türk Hava Yollarının (THY) uçağı ile Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı ve Cape Town Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı. Hope SA Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Namritha Sivsanker, oluşturdukları 20 kişilik sağlık ve arama kurtarma personeliyle, Türkiye'deki afetzedelerin kurtarılması ve iyileştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

AA-20230208-30227540-30227539-GUNEY_AFRIKALI_SAGLIK_VE_ARAMA_KURTARMA_GONULLULERI_TURKIYEYE_DOGRU_YOLA_CIKTI

Sivsanker, "Kalbimiz Türk halkıyla. Şu anki yıkımı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz. Acınızı hissedebiliyoruz ve bunun için yardıma geliyoruz. Tanrı'nın birbirimize yardım etmemize ve enkazın altında canlı ve sağlıklı daha fazla insan bulmamıza izin vermesi için dua ediyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan da yeni bir arama ve kurtarma ekibi daha Türkiye'ye hareket etti. Diğer yandan Bulgaristan'dan da yardımlar devam ediyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan’ın deprem sonrası Türkiye’ye yardıma koşan ilk Avrupa ülkesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı! ABD'nin devasa uçak gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı!

“Komşuya yardım etmek ilk vicdani görevimizdir.” diyen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ise, "Spartan" tipi bir kargo savaş uçağıyla 20 kişilik itfaiye kurtarma ekibinin daha Türkiye’ye yollandığını bildirdi. Uçakla sağlık ekiplerinin Adana bölgesine ulaşacağını belirten Stoyanov, Türkiye’ye sürekli ekip götürmekle görevli 2 Bulgar kargo uçağının sürekli hazır durumda olduğunu kaydetti.

AA-20230208-30227049-30227045-BOSNA_HERSEKTEN_BIR_ARAMA_VE_KURTARMA_EKIBI_DAHA_HAREKET_ETTI

Irak hükümeti de kurduğu hava yardım koridoru kapsamında Türkiye’ye acil yardım malzemesi içeren ilk uçağı Bağdat’taki Şehit Muhammed Ala Askeri Hava Üssü’nden hareket etti.
AA-20230208-30226994-30226977-IRAKTAN_TURKIYEYE_ILK_YARDIM_UCAGI_GONDERILDI

HİNDİSTAN EKİBİ ULAŞTI

Hindistan ordusu sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralıları tedavi etmek üzere Adana'ya ulaştı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından dünyanın farklı noktalarından deprem bölgelerine yardımlar ve arama kurtarma ekipleri geliyor. Yardım eli uzatan Hindistan'da, orduya bağlı sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarında yer almak ve yaralıları tedavi etmek için Adana'ya geldi. 54 kişiden ulaşan sağlık ekibinin yanı sıra tıbbi ve diğer ekipmanların yer aldığı dördüncü uçak da Adana'ya ulaştı.

AW823256_01

"YOLDAYIZ"

Orta Amerika ülkesi El Salvador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi.

AW824120_04

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir ülke daha Türkiye’ye yardım için harekete geçti.

AW824120_05

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye’ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonlarına destek olmak ve insani yardımda bulunmak üzere 100'ü aşkın arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma personelinden oluşan bir grup ile eğitimli kurtarma köpeklerinin uçakla Türkiye’ye doğru yola çıktıklarını duyurdu.

AW824120_10

Her fırsatta Türkiye ile dostluğunu vurgulayan Bukele, Türkiye’ye yapılan yardıma ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak “Yoldayız” ifadesi ile paylaştı. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a vardıYardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a vardı
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalogErdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Kahramanmaraş depremi sonrası İzmir Seferihisar’da yürekleri ağza getiren görüntü! Deniz 25 metre çekildi

Kahramanmaraş depremi sonrası İzmir Seferihisar’da yürekleri ağza getiren görüntü! Deniz 25 metre çekildi

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!

'Cennetten bir kare' diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu

'Cennetten bir kare' diye paylaşmışlar, depremde yerle bir oldu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.