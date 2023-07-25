Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Obama ailesini üzen haber! Aşçıları kürek sörfü yaparken hayatını kaybetti... Evlerinin yakınındaki gölette cansız bedeni bulundu

    Obama ailesini üzen haber! Aşçıları kürek sörfü yaparken hayatını kaybetti... Evlerinin yakınındaki gölette cansız bedeni bulundu

    25.07.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Eski ABD başkanı Barack Obama ve ailesinin özel aşçısı, Obama ailesinin Massachusetts'teki evinin yakınında kürek sörfü gezisinde meydana gelen bir kazada öldü. 45 yaşındaki Tafafi Campbell’in cansız bedenine birkaç saat süren arama çalışmalarının sonucunda ulaşıldı.

    Massachusetts Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada 23 Temmuz yerel saatle 19:46 civarında Edgartown göletinde suya dalıp bir daha yüzeye çıkmayan bir erkek kürek sörfçüsü için polise ve itfaiye birimlerine ihbar yapıldı. Gelen ihbar sonrası çok sayıda kurumun desteği ile geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gece birkaç saat süren arama çalışmalarının ardından kayıp sörfçünün bulunamaması nedeniyle müdahale ekiplerinin yeniden teçhizatlanmasına ve sonraki adımları değerlendirmesine imkan sağlamak için ara verilen kurtarma operasyonu tekrar başlatıldı. Arama çalışmalarında dalgıçlar, yandan taramalı sonar kullanan tekne ekipleri gibi deniz unsurlarının yanı sıra havadan destek için helikopter ekipleri de yer aldı.

    O ANLARDA EVLERİNDE DEĞİLDİLER

    kapak1

    Yerel saatle sabah 10:00 civarı yandan taramalı sonar kullanan tekne yardımıyla kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta ve 2,4 metre derinlikte sörfçünün yeri tespit edildi. Sörfçünün cansız bedenine ulaşılarak göletten çıkarıldı. Kayıp sörfçünün kimliği 45 yaşındaki Tafari Campbell olarak açıklandı.

    obama

    Campbell’in eski ABD Başkanı Barack Obama için çalıştığı, Martha’s Vineyard’ı ziyaret etmekte olduğu ve Barack ve Michelle Obama’nın olay sırasında göletin yakınlarında yer alan konutlarında bulunmadığı belirtildi. (AA)

    “AİLEMİZİN SEVİLEN BİR PARÇASIYDI”

    kapak2

    Obama ve eski First Lady Michelle Obama BBC’de yer alan habere göre özel aşçılarının vefat haberinden sonra "Tafari ailemizin sevilen bir parçasıydı. Onunla ilk tanıştığımızda, Beyaz Saray'da yemek konusunda yaratıcı ve tutkulu ve insanları bir araya getirme yeteneği konusunda yetenekli bir yardımcı şefti. İlerleyen yıllarda onu sıcakkanlı, eğlenceli, olağanüstü kibar biri olarak tanıdık ve hepimizin hayatını biraz daha aydınlattı." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

    İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

     Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

    Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

     Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    “Normal seksidir” diyerek kadınlara seslendi! Sosyal medyada olay oldu“Normal seksidir” diyerek kadınlara seslendi! Sosyal medyada olay oldu
    İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli olduİklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu
    Sabah rutinini paylaştı! “Resmen kendinden geçmiş”Sabah rutinini paylaştı! “Resmen kendinden geçmiş”
    Anahtar Kelimeler:
    Aşçı Barack Obama Michelle Obama

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    “Kendi kanımda boğulacaktım, 350 diş birden saplandı”

    “Kendi kanımda boğulacaktım, 350 diş birden saplandı”

    Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

    Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

    Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

    Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

    Obama ailesini üzen haber! Evlerinin yakınında cesedi bulundu

    Obama ailesini üzen haber! Evlerinin yakınında cesedi bulundu

    Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

    Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

    Günün Videosu

    Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
    Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.