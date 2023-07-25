Obama ailesini üzen haber! Aşçıları kürek sörfü yaparken hayatını kaybetti... Evlerinin yakınındaki gölette cansız bedeni bulundu

Massachusetts Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada 23 Temmuz yerel saatle 19:46 civarında Edgartown göletinde suya dalıp bir daha yüzeye çıkmayan bir erkek kürek sörfçüsü için polise ve itfaiye birimlerine ihbar yapıldı. Gelen ihbar sonrası çok sayıda kurumun desteği ile geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gece birkaç saat süren arama çalışmalarının ardından kayıp sörfçünün bulunamaması nedeniyle müdahale ekiplerinin yeniden teçhizatlanmasına ve sonraki adımları değerlendirmesine imkan sağlamak için ara verilen kurtarma operasyonu tekrar başlatıldı. Arama çalışmalarında dalgıçlar, yandan taramalı sonar kullanan tekne ekipleri gibi deniz unsurlarının yanı sıra havadan destek için helikopter ekipleri de yer aldı.

O ANLARDA EVLERİNDE DEĞİLDİLER

Yerel saatle sabah 10:00 civarı yandan taramalı sonar kullanan tekne yardımıyla kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta ve 2,4 metre derinlikte sörfçünün yeri tespit edildi. Sörfçünün cansız bedenine ulaşılarak göletten çıkarıldı. Kayıp sörfçünün kimliği 45 yaşındaki Tafari Campbell olarak açıklandı.

Campbell’in eski ABD Başkanı Barack Obama için çalıştığı, Martha’s Vineyard’ı ziyaret etmekte olduğu ve Barack ve Michelle Obama’nın olay sırasında göletin yakınlarında yer alan konutlarında bulunmadığı belirtildi. (AA)

“AİLEMİZİN SEVİLEN BİR PARÇASIYDI”

Obama ve eski First Lady Michelle Obama BBC’de yer alan habere göre özel aşçılarının vefat haberinden sonra "Tafari ailemizin sevilen bir parçasıydı. Onunla ilk tanıştığımızda, Beyaz Saray'da yemek konusunda yaratıcı ve tutkulu ve insanları bir araya getirme yeteneği konusunda yetenekli bir yardımcı şefti. İlerleyen yıllarda onu sıcakkanlı, eğlenceli, olağanüstü kibar biri olarak tanıdık ve hepimizin hayatını biraz daha aydınlattı." ifadelerini kullandı.



