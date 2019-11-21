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obilet.com, Altın Örümcek’ten ödüllerle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok tercih edilen online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, bu yıl 17.

obilet.com, Altın Örümcek’ten ödüllerle döndü

Türkiye’nin en çok tercih edilen online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, bu yıl 17. kez gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında “Mobil Uygulama ve Alışveriş” kategorisinde en iyi mobil uygulama seçildi.
Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online bilet satış sitesi obilet.com, web ve internet teknolojileri kullanılarak oluşturulan en başarılı projeleri seçen Altın Örümcek Ödülleri’nde üç ödüle layık görüldü.
“Mobil Uygulama ve Alışveriş” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak en iyi mobil uygulama seçilen obilet.com başarısını bir kere daha tasdiklemiş oldu. Hem iş birliği yaptığı firmalar hem de kullanıcılarıyla kuvvetli bağlar kuran obilet.com, “Turizm ve Seyahat” kategorisinde de halk oylamasıyla birinci seçildi.

1 yılda 10 milyon bilet satışı
obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak; “obilet.com, 2012 yılında kullanıcıların farklı firmaları kıyaslayarak bütçelerine en uygun bileti kolay ve güvenli bir şekilde alabilmelerini sağlayacak online bir platform olarak kuruldu. İlk günden bu yana daha iyi hizmet verebilmek üzere yenilikçi uygulamalar sunuyor ve kendimizi geliştirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız ödüller attığımız doğru adımları tescillerken, daha fazlasını yapmak üzere bize güç veriyor” dedi. Web sitesi ve mobil uygulamasıyla bu yıl 400 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını vurgulayan Gürocak, 2019’da 10 milyona yaklaşan bilet satışını 2020’de 15 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

obilet.com ödüller ve yatırımlarla büyümeye devam ediyor
Sitenin mobil uygulamaları 2015 senesinde, Mastercard’ın 36 Avrupa ülkesinden en iyi mobil uygulamalar arasında yaptığı değerlendirmeye göre “Avrupa’nın En İyi Seyahat Uygulaması” seçildi.
Uluslararası ödüller kazanmaya ve çalışmalarını yurt dışında da tanıtmaya devam eden obilet.com, bu bağlamda, 2017 yılında “Deloitte Teknoloji Fast 50” programında yüzde 1041 büyüme oranıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen turizm teknoloji şirketi oldu. Son olarak, 2019 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen araştırmaya göre ise Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.
2018 yılının 2. çeyreğinde de Startups Watch verilerine göre yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketi olarak dikkatleri üzerine çekerek, 2019’un 4. çeyreğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’dan aldığı yatırımla büyümeye devam ediyor.

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