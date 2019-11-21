obilet.com, Altın Örümcek’ten ödüllerle döndü

Türkiye’nin en çok tercih edilen online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, bu yıl 17. kez gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında “Mobil Uygulama ve Alışveriş” kategorisinde en iyi mobil uygulama seçildi.

Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online bilet satış sitesi obilet.com, web ve internet teknolojileri kullanılarak oluşturulan en başarılı projeleri seçen Altın Örümcek Ödülleri’nde üç ödüle layık görüldü.

“Mobil Uygulama ve Alışveriş” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak en iyi mobil uygulama seçilen obilet.com başarısını bir kere daha tasdiklemiş oldu. Hem iş birliği yaptığı firmalar hem de kullanıcılarıyla kuvvetli bağlar kuran obilet.com, “Turizm ve Seyahat” kategorisinde de halk oylamasıyla birinci seçildi.

1 yılda 10 milyon bilet satışı

obilet.com’un CEO’su Yiğit Gürocak; “obilet.com, 2012 yılında kullanıcıların farklı firmaları kıyaslayarak bütçelerine en uygun bileti kolay ve güvenli bir şekilde alabilmelerini sağlayacak online bir platform olarak kuruldu. İlk günden bu yana daha iyi hizmet verebilmek üzere yenilikçi uygulamalar sunuyor ve kendimizi geliştirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Aldığımız ödüller attığımız doğru adımları tescillerken, daha fazlasını yapmak üzere bize güç veriyor” dedi. Web sitesi ve mobil uygulamasıyla bu yıl 400 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını vurgulayan Gürocak, 2019’da 10 milyona yaklaşan bilet satışını 2020’de 15 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.